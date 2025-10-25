25 de octubre de 2025
Sitio Andino
Franco Colapinto enfrentará el Gran Premio de México desde el fondo

Colapinto no logró avanzar más allá del Qualy 1 y quedó eliminado junto a su compañero Pierre Gasly, por lo que Alpine comenzará la carrera principal desde los últimos puestos.

Franco Colapinto enfrentará el Gran Premio de México desde el fondo

Franco Colapinto enfrentará el Gran Premio de México desde el fondo

Foto: AFP
 Por Luis Calizaya

Tras finalizar las prácticas libres con un rendimiento en descenso, Franco Colapinto afrontó la carrera de clasificación del Gran Premio de México con la esperanza de largar en los primeros puestos. Sin embargo, no logró superar el Qualy 1 (Q1) y quedó eliminado, ocupando el puesto 20°, mientras que su compañero Pierre Gasly finalizó 18°.

Colapinto largará último en el GP de México

Alpine enfrenta un nuevo desafío, como demostró en las últimas carreras de la Fórmula 1, ya que ambos pilotos quedaron relegados en Q1 y deberán remontar posiciones en la carrera principal del domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

A horas de la clasificación, Franco Colapinto se ubicó 19° en la última práctica libre
Lo superó Gasly

A horas de la clasificación, Franco Colapinto se ubicó 19° en la última práctica libre
GP de México: Franco Colapinto cerró 9.º en la práctica libre 1
GP de México: Franco Colapinto cerró 9º y 18º en las prácticas libres

El argentino registró un tiempo de 1:17.670, insuficiente para avanzar a Q2, mientras que Gasly marcó 1:17.546. Por ello, ocuparán los puestos 20° y 18° como los últimos de la parrilla.

No fueron los únicos eliminados: también quedaron fuera Gabriel Bortoleto (Sauber), Alex Albon (Williams) y Lance Stroll (Aston Martin).

Colapinto completó las prácticas libres con un rendimiento decreciente. En la FP1 superó a Paul Aron, quien busca su asiento, quedando noveno; en la FP2 finalizó 18° tras el regreso de Gasly; y en la FP3 cerró en el puesto 19°, con escasa diferencia de tiempo respecto a su compañero francés en las dos últimas prácitas.

¿A qué hora será la carrera principal del GP de México?

El Gran Premio de México se realizará este domingo 26 de octubre desde las 17:00 (hora argentina), con transmisión en vivo por ESPN y Disney+ Premium.

