7 de noviembre de 2025
Una de las candidatas más queridas de MasterChef Celebrity podría abandonar por un insólito motivo

Una de las candidatas favoritas de MasterChef Celebrity Argentina estaría por abandonar el reality. Te contamos quién y cuál fue el insólito motivo.

Una de las candidatas más queridas de MasterChef Celebrity podría abandonar por un insólito motivo

Una de las candidatas más queridas de MasterChef Celebrity podría abandonar por un insólito motivo

 Por Juan Pablo Strappazzon

En las últimas horas, una noticia sorprendió a los fanáticos de MasterChef Celebrity Argentina: una de las participantes más queridas podría abandonar la competencia por un insólito motivo. En esta nota, te contamos quién es y qué la llevaría a tomar esa decisión.

Sorpresa en MasterChef Celebrity: una figura del reality podría abandonar la competencia

Según lo informado en LAM, Eugenia Tobal habría decidido abandonar MasterChef Celebrity en medio de una polémica. Al parecer, la participante se cansó de ciertos comentarios de un jurado, que terminaron por colmar su paciencia.

Eugenia Tobal
Eugenia Tobal habría decidido abandonar MasterChef Celebrity

Eugenia Tobal habría decidido abandonar MasterChef Celebrity

“Está harta de algunos dichos del jurado y hubo uno que fue como el límite. Una de las frases que realmente la molestó vino de Germán Martitegui. Hay participantes que lo toleran y otros que no tanto”, contó Ángel de Brito.

Sobre el episodio que habría generado el enojo de Tobal, de Brito agregó: “Ella preparó un brownie dedicado a su mamá. Al parecer, Martitegui le dijo: ‘¿qué tenés en la cabeza? ¿Cómo vas a presentar eso?’ en un tono poco amable, después de todo el contexto del homenaje. Esto no salió al aire”.

Masterchef Celebrity (2)
Un comentario de Germán Martitegui habría llevado a Eugenia Tobal a abandonar MasterChef Celebrity

Un comentario de Germán Martitegui habría llevado a Eugenia Tobal a abandonar MasterChef Celebrity

“Me comentó otro participante que compartió la experiencia con ella que va a alegar motivos personales, pero que lo del brownie fue la gota que colmó el vaso. Dijo ‘chau, ya está’”, concluyó de Brito. / TN

