6 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Inesperado

¡Sorpresa en MasterChef Celebrity! Un nuevo participante dejó la competencia

Una nueva gala de MasterChef Celebrity dejó a un participante fuera del reality. Descubrí quién se despidió de la competencia.

¡Sorpresa en MasterChef Celebrity! Un nuevo participante dejó la competencia

¡Sorpresa en MasterChef Celebrity! Un nuevo participante dejó la competencia

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este miércoles se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. Tras una nueva gala de eliminación, un participante se despidió del certamen. Enterate quién fue.

Hubo un nuevo eliminado en MasterChef Celebrity y nadie lo esperaba

MasterChef Celebrity volvió a encenderse con una gala de eliminación cargada de emociones. En esta ocasión, once participantes se enfrentaron ante la mirada del jurado compuesto por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui.

Lee además
Este participante hizo lo que quiso y colmó la paciencia del jurado de MasterChef Celebrity video
Polémica

Este participante hizo lo que quiso y colmó la paciencia del jurado de MasterChef Celebrity
Wanda Nara dio la cara y aclaró con Valentina Cervantes los rumores sobre Enzo Fernández video
Cruce picante

Wanda Nara dio la cara y aclaró con Valentina Cervantes los rumores sobre Enzo Fernández

Los delantales negros fueron para Luis Ventura, Alex Pelao, Emilia Attias, Diego “El Peque” Schwartzman, Andy Chango, Momi Giardina, Sofía Gonet, Sofía Martínez, Eugenia Tobal, Chino Leunis y Valentina Cervantes. Cada uno presentó su mejor plato para evitar la eliminación.

Embed - El jurado decidió quién es el tercer eliminado de la cuarta temporada de Masterchef Celebrity

Sin embargo, la tensión se concentró en los últimos minutos entre Ventura, Pelao, Schwartzman y Chango, los cuatro más comprometidos de la noche. Tras un debate intenso, los chefs salvaron por muy poco a Ventura y Pelao. Finalmente, Donato anunció el veredicto: el tercero en despedirse del certamen fue Diego “El Peque” Schwartzman.

Su preparación (una tira de asado con papa, cabutia y provoleta acompañada de una salsa de tomate, ajo y morrón) no logró convencer al jurado, marcando el final de su paso por el reality.

Diego Schwartzman
Diego “El Peque” Schwartzman quedó eliminado de MasterChef Celebrity

Diego “El Peque” Schwartzman quedó eliminado de MasterChef Celebrity

Si querés mantenerte al tanto de todo lo que pasa en MasterChef Celebrity (los desafíos, las emociones, las decisiones del jurado y los momentos más inolvidables) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.

Temas
Seguí leyendo

MasterChef Celebrity: quién se salvó y quiénes irán a la tercera gala de eliminación

Qué pasó entre Wanda Nara y Evangelina Anderson: la reconciliación en MasterChef Celebrity

"Es un plato sanador": la historia detrás del plato de MasterChef que conmovió e hizo llorar a todos

MasterChef Celebrity: quién se salvó de la gala de eliminación el domingo 2 de noviembre

Wanda Nara chicaneó a Marley en MasterChef y le sacó los trapitos al aire

El jurado de MasterChef Celebrity fulminó a Valentina Cervantes frente a todos: qué le dijeron

Qué pasó con MasterChef Celebrity anoche: Telefe tomó una sorpresiva decisión

Wanda Nara, molesta con Maxi López en MasterChef Celebrity: qué ocurrió

LO QUE SE LEE AHORA
Este participante hizo lo que quiso y colmó la paciencia del jurado de MasterChef Celebrity video
Polémica

Este participante hizo lo que quiso y colmó la paciencia del jurado de MasterChef Celebrity

Las Más Leídas

A cuánto se venden las entradas para el show de AC/DC en Argentina 2026
Regreso legendario

A cuánto se venden las entradas para el show de AC/DC en Argentina 2026

Ingreso a  la UNCuyo: estos alumnos lograron un banco en el CUC, Martín Zapata, DAD y Magisterio.
Ciclo Lectivo 2026

Ingreso a la UNCuyo: estos alumnos lograron un banco en el CUC, Martín Zapata, DAD y Magisterio

Escándalo en General Alvear: policías habrían cargado cervezas a un móvil, tras un accidente vial video
Investigación en marcha

Escándalo en General Alvear: policías habrían cargado cervezas a un móvil, tras un accidente vial

La familia de la víctima expresó su profunda indignación y cuestionó duramente a la Justicia video
La palabra del hijo

Indignación de la familia de Viviana Villegas tras la pelea que involucra al acusado de su muerte

Parte de los estupefacientes incautados en los allanamientos.   
cuatro detenidos

Siete allanamientos en Godoy Cruz para desbaratar una banda narco

Te Puede Interesar

La hincha de la Lepra celebra el primer título de la historia del club. 
Imperdible

La Lepra festeja el título con una caravana: todos los detalles

Por Sitio Andino Deportes
Octavio Argüello, Jorge Sola y Cristian Jerónimo, los tres nuevos conductores de la CGT nacional.
Repercusiones

Unidad y mayor confrontación: las voces mendocinas tras la renovación de la CGT nacional

Por Facundo La Rosa
En su día los bancarios en alerta: rentabilidad, fintech y reforma laboral.
Dia del Bancario

En su día los bancarios en alerta: rentabilidad, fintech y reforma laboral

Por Marcelo López Álvarez