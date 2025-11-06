¡Sorpresa en MasterChef Celebrity! Un nuevo participante dejó la competencia

Este miércoles se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina , el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. Tras una nueva gala de eliminación, un participante se despidió del certamen . Enterate quién fue.

MasterChef Celebrity volvió a encenderse con una gala de eliminación cargada de emociones. En esta ocasión, once participantes se enfrentaron ante la mirada del jurado compuesto por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui.

Los delantales negros fueron para Luis Ventura, Alex Pelao, Emilia Attias, Diego “El Peque” Schwartzman, Andy Chango, Momi Giardina, Sofía Gonet, Sofía Martínez, Eugenia Tobal, Chino Leunis y Valentina Cervantes. Cada uno presentó su mejor plato para evitar la eliminación.

Sin embargo, la tensión se concentró en los últimos minutos entre Ventura, Pelao, Schwartzman y Chango, los cuatro más comprometidos de la noche. Tras un debate intenso, los chefs salvaron por muy poco a Ventura y Pelao. Finalmente, Donato anunció el veredicto: el tercero en despedirse del certamen fue Diego “El Peque” Schwartzman .

Su preparación (una tira de asado con papa, cabutia y provoleta acompañada de una salsa de tomate, ajo y morrón) no logró convencer al jurado, marcando el final de su paso por el reality.

