¡Sorpresa en MasterChef Celebrity! Un nuevo participante dejó la competencia

Este miércoles se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. Tras una nueva gala de eliminación, un participante se despidió del certamen. Enterate quién fue.
Hubo un nuevo eliminado en MasterChef Celebrity y nadie lo esperaba
MasterChef Celebrity volvió a encenderse con una gala de eliminación cargada de emociones. En esta ocasión, once participantes se enfrentaron ante la mirada del jurado compuesto por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui.
Los delantales negros fueron para Luis Ventura, Alex Pelao, Emilia Attias, Diego “El Peque” Schwartzman, Andy Chango, Momi Giardina, Sofía Gonet, Sofía Martínez, Eugenia Tobal, Chino Leunis y Valentina Cervantes. Cada uno presentó su mejor plato para evitar la eliminación.
Embed - El jurado decidió quién es el tercer eliminado de la cuarta temporada de Masterchef Celebrity
Sin embargo, la tensión se concentró en los últimos minutos entre Ventura, Pelao, Schwartzman y Chango, los cuatro más comprometidos de la noche. Tras un debate intenso, los chefs salvaron por muy poco a Ventura y Pelao. Finalmente, Donato anunció el veredicto: el tercero en despedirse del certamen fue Diego “El Peque” Schwartzman.
Su preparación (una tira de asado con papa, cabutia y provoleta acompañada de una salsa de tomate, ajo y morrón) no logró convencer al jurado, marcando el final de su paso por el reality.