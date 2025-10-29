Wanda Nara, molesta con Maxi López en MasterChef Celebrity: qué ocurrió

29 de octubre de 2025
En plena gala

Wanda Nara y Maxi López protagonizaron un inesperado ida y vuelta en MasterChef Celebrity. En esta nota, te contamos todo lo que pasó en la gala.

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este martes se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. En esta oportunidad, Wanda Nara y Maxi López sorprendieron con un inesperado ida y vuelta que no pasó desapercibido.

Qué pasó entre Wanda Nara y Maxi López en MasterChef Celebrity

Todo comenzó cuando Maxi López presentó su plato ante el jurado de MasterChef Celebrity. En esta ocasión, preparó un brochette de cerdo, pera, naranja y cebolla, acompañado de arroz y salsa de manteca de maní.

Mientras recibía las devoluciones, Wanda Nara aprovechó para expresar su sorpresa: "Lo desconozco". Más tarde, lanzó un comentario que muchos interpretaron como señal de molestia: "Igual que diga maní o comida oriental, siento que todo es una mojada de oreja para mí". La reacción de la empresaria sorprendió a todos en el estudio.

Embed - El reclamo de Wanda a Maxi: "Siento que todo es una mojada de oreja para mí" - Masterchef Celebrity

La respuesta de Maxi no se hizo esperar: "Hoy siento que está un poquito picante Wanda. Tira cada bocadito, cada cosa". Así, el cruce quedó registrado como un momento anecdótico del programa.

