Wanda Nara, molesta con Maxi López en MasterChef Celebrity: qué ocurrió

Por Juan Pablo Strappazzon







Este martes se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. En esta oportunidad, Wanda Nara y Maxi López sorprendieron con un inesperado ida y vuelta que no pasó desapercibido.

Wanda Nara, Maxi López Wanda Nara y Maxi López sorprendieron con un inesperado ida y vuelta en MasterChef Celebrity Qué pasó entre Wanda Nara y Maxi López en MasterChef Celebrity Todo comenzó cuando Maxi López presentó su plato ante el jurado de MasterChef Celebrity. En esta ocasión, preparó un brochette de cerdo, pera, naranja y cebolla, acompañado de arroz y salsa de manteca de maní.

Mientras recibía las devoluciones, Wanda Nara aprovechó para expresar su sorpresa: "Lo desconozco". Más tarde, lanzó un comentario que muchos interpretaron como señal de molestia: "Igual que diga maní o comida oriental, siento que todo es una mojada de oreja para mí". La reacción de la empresaria sorprendió a todos en el estudio.

Embed - El reclamo de Wanda a Maxi: "Siento que todo es una mojada de oreja para mí" - Masterchef Celebrity La respuesta de Maxi no se hizo esperar: "Hoy siento que está un poquito picante Wanda. Tira cada bocadito, cada cosa". Así, el cruce quedó registrado como un momento anecdótico del programa.

