Quién se salvó de ir a la gala de eliminación de MasterChef Celebrity

Por Juan Pablo Strappazzon







Este lunes se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. En esta ocasión, un participante logró evitar la gala de eliminación. ¿Querés saber quién fue? Te lo contamos.

MasterChef Celebrity: el participante que evitó la gala de eliminación Según se pudo ver en la transmisión, todo se definió en un mano a mano entre Esteban Mirol y Emilia Attias. Finalmente, el jurado de MasterChef decidió que la actriz se pusiera el delantal blanco y se salvara de ir a la gala de eliminación.

Emilia Attias Emilia Attias se salvó de la gala de eliminación de MasterChef Celebrity Cabe recordar que Emilia presentó un lahmacun y babaganush, platos típicos de la cocina turca, ante el jurado. Su preparación fue tan destacada que recibió el halago de todos. Germán Martitegui dijo: “Está bastante bien. Más que bastante bien.”

Por su parte, Donato de Santis comentó: “El pan está estirado con maestría. Tiene el espesor necesario para cocinar a punto y recibir una buena distribución de la carne... Todo llega a manifestarse bien en esta presentación.” Por último, Damián Betular afirmó: “El sabor, muy bien.”

Embed - Esteban Mirol vs. Emilia Attias en la noche de última chance - Masterchef Celebrity