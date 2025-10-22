Wanda Nara y Maxi López ventilaron detalles de cuando estaban juntos y explotaron las redes

Por Juan Pablo Strappazzon







Este martes se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. En esta oportunidad, Wanda Nara y Maxi López se robaron toda la atención al revelar más detalles de cuando estaban juntos.

Wanda Nara y Maxi López volvieron a hablar de su pasado Todo comenzó cuando Maxi López estaba cocinando su plato para presentárselo al jurado de MasterChef Celebrity. De repente, Wanda Nara apareció y ambos comenzaron a contar detalles de cuando eran pareja.

La empresaria comenzó diciendo: "¡Qué milanesa enorme!". A lo que el exfutbolista respondió: "Estoy tratando de rallar el ajo... Ahí preparé el menjunje, lo hice con huevos, sal, pimentón, salsa de soja y mostaza."

Embed - Wanda Nara y Maxi López recordaron detalles de su relación - Masterchef Celebrity De inmediato, Nara lanzó: "Aprendiste en estos años, porque a mí no me hacías este tipo de milanesas.". Él respondió: "Salíamos a comer, me sacabas a los más caros y comías bien.". Finalmente, ella retrucó: "Siempre comí bien."

Si querés mantenerte al tanto de todo lo que pasa en MasterChef Celebrity (los desafíos, las emociones, las decisiones del jurado y los momentos más inolvidables) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.