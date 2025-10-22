22 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Sorpresa

Wanda Nara y Maxi López ventilaron detalles de cuando estaban juntos y explotaron las redes

En MasterChef Celebrity, Wanda Nara y Maxi López sorprendieron a todos al revelar más detalles de su relación pasada. Enterate de todo aquí.

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este martes se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. En esta oportunidad, Wanda Nara y Maxi López se robaron toda la atención al revelar más detalles de cuando estaban juntos.

Wanda Nara y Maxi López volvieron a hablar de su pasado

Todo comenzó cuando Maxi López estaba cocinando su plato para presentárselo al jurado de MasterChef Celebrity. De repente, Wanda Nara apareció y ambos comenzaron a contar detalles de cuando eran pareja.

La empresaria comenzó diciendo: "¡Qué milanesa enorme!". A lo que el exfutbolista respondió: "Estoy tratando de rallar el ajo... Ahí preparé el menjunje, lo hice con huevos, sal, pimentón, salsa de soja y mostaza."

Embed - Wanda Nara y Maxi López recordaron detalles de su relación - Masterchef Celebrity

De inmediato, Nara lanzó: "Aprendiste en estos años, porque a mí no me hacías este tipo de milanesas.". Él respondió: "Salíamos a comer, me sacabas a los más caros y comías bien.". Finalmente, ella retrucó: "Siempre comí bien."

