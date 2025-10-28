28 de octubre de 2025
Silencio y tensión: la reacción de Emilia Attias a una pregunta de Wanda Nara

En MasterChef Celebrity, Emilia Attias protagonizó un incómodo cruce con Wanda Nara. En esta nota, te contamos todos los detalles.

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este lunes se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. En esta oportunidad, un incómodo intercambio entre Emilia Attias y Wanda Nara se llevó toda la atención.

Qué pasó entre Emilia Attias y Wanda Nara en MasterChef Celebrity

Todo comenzó cuando Wanda Nara se acercó al lugar donde Emilia Attias estaba cocinando. “Qué tranquila te veo a vos, pero hay un estrés en estas cocinas hoy”, comenzó diciendo la conductora.

La actriz respondió: “No, yo te juro que estoy transpirando... no entendés cómo”. Ante esto, Wanda fue mucho más allá y lanzó una pregunta que la incomodó: “Emilia, ¿estás en pareja?”.

Embed - Emilia Attias se sintió incómoda con una pregunta de Wanda Nara - Masterchef Celebrity

Durante unos segundos, el silencio y la tensión se hicieron presentes. Finalmente, Attias respondió que sí, que está en pareja, y agregó que su novio cocina mucho y le enseña.

Temas
