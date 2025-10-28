Silencio y tensión: la reacción de Emilia Attias a una pregunta de Wanda Nara

Por Juan Pablo Strappazzon







Este lunes se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. En esta oportunidad, un incómodo intercambio entre Emilia Attias y Wanda Nara se llevó toda la atención.

Qué pasó entre Emilia Attias y Wanda Nara en MasterChef Celebrity Todo comenzó cuando Wanda Nara se acercó al lugar donde Emilia Attias estaba cocinando. “Qué tranquila te veo a vos, pero hay un estrés en estas cocinas hoy”, comenzó diciendo la conductora.

La actriz respondió: “No, yo te juro que estoy transpirando... no entendés cómo”. Ante esto, Wanda fue mucho más allá y lanzó una pregunta que la incomodó: “Emilia, ¿estás en pareja?”.

Embed - Emilia Attias se sintió incómoda con una pregunta de Wanda Nara - Masterchef Celebrity Durante unos segundos, el silencio y la tensión se hicieron presentes. Finalmente, Attias respondió que sí, que está en pareja, y agregó que su novio cocina mucho y le enseña.

