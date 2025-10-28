Silencio y tensión: la reacción de Emilia Attias a una pregunta de Wanda Nara

Este lunes se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. En esta oportunidad, un incómodo intercambio entre Emilia Attias y Wanda Nara se llevó toda la atención.
Qué pasó entre Emilia Attias y Wanda Nara en MasterChef Celebrity
Todo comenzó cuando Wanda Nara se acercó al lugar donde Emilia Attias estaba cocinando. “Qué tranquila te veo a vos, pero hay un estrés en estas cocinas hoy”, comenzó diciendo la conductora.