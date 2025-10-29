"Niño Perdido" llega al Teatro Selectro para emocionar al público de Mendoza

La multipremiada comedia dramática Niño Perdido, del autor mexicano Quecho Muñoz , desembarca en Mendoza con una propuesta que promete emocionar, hacer reír y conmover al público de principio a fin. Tras cautivar a más de seis mil espectadores en México, la obra tendrá su estreno oficial el sábado 1 de noviembre a las 21 horas en el Teatro Selectro .

Con una puesta en escena dinámica y sensible, Niño Perdido combina humor, emoción y un toque de realismo mágico para reflexionar sobre el reencuentro con nuestro niño interior. El público será parte de una experiencia entrañable que atraviesa las distintas edades y plantea una pregunta universal: ¿dónde quedó mi niño interior?

La producción local está a cargo de Cossano Producciones , con un elenco mendocino de primer nivel integrado por Graciela Lopresti, Lucas Segreti, Yamila Maza, Adrián Luna y Fernando Cossano , bajo la dirección de Daniela Otaegui .

La obra, que ha cosechado aplausos y reconocimientos internacionales, promete una función colmada de risas, ternura y momentos de profunda emoción. Porque, como reza su lema, “en el peor día de tu vida, algo mágico puede suceder”.

Lugar: Teatro Selectro

Teatro Selectro Estreno: Sábado 1 de noviembre

Sábado 1 de noviembre Hora: 21:00

21:00 Entradas: $13.000, disponibles en boletería del teatro y en plataformas online (Andes Ticket y EntradaWeb)

Quién es Quecho Muñoz

Quecho Muñoz es un actor, cantante y dramaturgo mexicano con más de 20 años de experiencia profesional en los escenarios mexicanos.

Después de participar en puestas como “Romeo y Julieta, el musical”, “Las Monjas Cambian de Hábitos” y “Cenicienta, el musical”, entre otras, recibió su gran oportunidad al ser seleccionado para formar parte de la producción de Cameron Mackintosh y Ocesa Teatro de “Les Misérables”, donde formaba parte del ensamble y era cover de Javert, el antagonista.

Es el escritor y director de la exitosa comedia “12 Princesas en Pugna”, que lleva más de 14 años presentándose en la cartelera mexicana. Su obra, además, ha sido presentada en versiones locales en República Dominicana, Argentina, Costa Rica y Guatemala.

En la segunda obra de su autoría, “Niño Perdido”, Quecho da vida al personaje principal, donde ha compartido escena con leyendas del teatro como Lolita Cortés, Lupita Sandoval, Maru Dueñas y Gerardo González.

El éxito de esta puesta lo llevó a adaptarla en una novela que lleva el mismo título y que agotó ya su primer tiraje.

Durante casi 4 años, fue el Director Residente del musical mexicano más taquillero de todos los tiempos: “Mentiras, el musical”.

Protagonizó “La Llorona, el musical” en el legendario embarcadero Cuemanco, bajo la dirección de Rafael Perrín. En esta puesta, daba vida al valiente Mitli, guerrero líder de los Xochimilcas.

En el 2024 protagonizó el icónico musical de Stephen Sondheim: “Sweeney Todd, el barbero demoníaco de la Calle Fleet”, en una multipremiada temporada en el Teatro Milán.

Más información, fotos y vídeos de Quecho en su página oficial: pedazodeQuecho.com