La picante pregunta de Wanda Nara que dejó expuesta y nerviosa a Susana Roccasalvo

Por Juan Pablo Strappazzon







Este jueves se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. En esta ocasión, Wanda Nara volvió a ser protagonista al lanzar una picante pregunta a Susana Roccasalvo, generando nerviosismo en la conductora.

Wanda Nara dejó sin palabras a Susana Roccasalvo Todo comenzó cuando Susana Roccasalvo estaba preparando su plato dulce en MasterChef Celebrity. En un momento, Wanda Nara se acercó para observar a la participante, y Susana lanzó una denuncia: "Wanda, tengo que hacer una denuncia... Me abandonaron. Martitegui me miró y no me dio bola, con Betular me puse de rodillas y tampoco".

Luego continuó: "Yo estoy pensando si alguna vez hablé mal de ellos, pero hace tantos años que ya no hablo más de nadie". Ni lenta ni perezosa, Wanda aprovechó para lanzarle una picante pregunta: "¿De mí hablaste mal, Susana?".

Embed - Susana Roccasalvo chocó con Germán Martitegui e hizo una fuerte denuncia - Masterchef Celebrity De inmediato, el silencio se hizo presente en el lugar. Roccasalvo no supo qué responder, se puso nerviosa y comenzó a reír. Con el paso de los minutos, la situación perdió tensión y terminó convirtiéndose en un momento de humor.

