Por qué Telefe levantó MasterChef Celebrity anoche: la polémica decisión que generó enojo

Por Juan Pablo Strappazzon







Para sorpresa de los fanáticos, anoche Telefe tomó la inesperada decisión de levantar MasterChef Celebrity de su programación. La medida generó enojo y numerosas críticas en redes sociales. ¿Qué pasó y por qué causó tanto malestar? Te contamos todos los detalles.

MasterChef Celebrity (3) Telefe levantó MasterChef Celebrity: los motivos La verdadera razón por la que Telefe sacó del aire MasterChef Celebrity Telefe sorprendió a la audiencia con un inesperado cambio en su grilla de programación que afectó directamente a MasterChef Celebrity. El pasado miércoles, el reality quedó fuera del aire debido a la transmisión en vivo del partido de ida por la semifinal de la CONMEBOL Libertadores entre Flamengo y Racing Club.

La decisión generó malestar entre los seguidores del programa, que expresaron su enojo y reclamos en redes sociales. Sin embargo, desde la producción aclararon que la continuidad del certamen está garantizada y que en ningún momento se consideró su cancelación.

Respecto a la reprogramación, el programa conducido por Wanda Nara regresará este jueves con nuevos desafíos y preparaciones que prometen sorprender a los espectadores.

