23 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Indignación

Por qué Telefe levantó MasterChef Celebrity anoche: la polémica decisión que generó enojo

Telefe sorprendió a todos al levantar MasterChef Celebrity de su programación. Conocé qué pasó y por qué generó enojo y críticas en redes sociales.

Por qué Telefe levantó MasterChef Celebrity anoche: la polémica decisión que generó enojo

Por qué Telefe levantó MasterChef Celebrity anoche: la polémica decisión que generó enojo

 Por Juan Pablo Strappazzon

Para sorpresa de los fanáticos, anoche Telefe tomó la inesperada decisión de levantar MasterChef Celebrity de su programación. La medida generó enojo y numerosas críticas en redes sociales. ¿Qué pasó y por qué causó tanto malestar? Te contamos todos los detalles.

MasterChef Celebrity (3)
Telefe levantó MasterChef Celebrity: los motivos

Telefe levantó MasterChef Celebrity: los motivos

La verdadera razón por la que Telefe sacó del aire MasterChef Celebrity

Telefe sorprendió a la audiencia con un inesperado cambio en su grilla de programación que afectó directamente a MasterChef Celebrity. El pasado miércoles, el reality quedó fuera del aire debido a la transmisión en vivo del partido de ida por la semifinal de la CONMEBOL Libertadores entre Flamengo y Racing Club.

Lee además
Confirmado: vuelve Popstars con una edición totalmente renovada
Expectativa

Confirmado: Popstars vuelve por Telefe con una edición totalmente renovada
La Voz Argentina 2025: cómo votar en la final
Final imperdible

La Voz Argentina 2025: cómo votar en la final

La decisión generó malestar entre los seguidores del programa, que expresaron su enojo y reclamos en redes sociales. Sin embargo, desde la producción aclararon que la continuidad del certamen está garantizada y que en ningún momento se consideró su cancelación.

Respecto a la reprogramación, el programa conducido por Wanda Nara regresará este jueves con nuevos desafíos y preparaciones que prometen sorprender a los espectadores.

Temas
Seguí leyendo

Así fue la primera parte de la final de La Voz Argentina: cuándo termina

Lourdes Fernández reapareció en redes sociales tras la alarma por su desaparición

Preocupación por Lourdes Fernández, ex Bandana: denunciaron su desaparición

¡Romance confirmado!: Adrián Suar y Rocío Robles se mostraron en público viviendo su amor

Wanda Nara y Maxi López ventilaron detalles de cuando estaban juntos y explotaron las redes

MasterChef Celebrity: el jurado fue duro con su plato y el participante explotó

Sorpresa en la TV: Beto Casella deja Bendita tras casi 20 años al frente del ciclo

Quién es Walas, el nuevo participante de MasterChef Celebrity

LO QUE SE LEE AHORA
Preocupación por Lourdes Fernández, ex Bandana: denunciaron su desaparición
Sin rastro

Preocupación por Lourdes Fernández, ex Bandana: denunciaron su desaparición

Las Más Leídas

El siniestro ocurrió en Carlos Paz y América de Godoy Cruz.
tragedia

Una mujer falleció tras un fuerte choque en Godoy Cruz

Mañana de tensión en el hospital Gailhac de Las Heras. 
acusaciones a la municipalidad

Revuelo en el hospital Gailhac de Las Heras por una ola de multas de tránsito al personal

Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

La cifra de la estafa aumenta a 180 millones de pesos
Los dueños siguen prófugos

Causa Megatecnología: crecen las denuncias por estafa y confirman prisión preventiva para una detenida

El oficialismo provincial tuvo su acto de cierre de campaña video
Cierre de campaña

Cornejo y Petri le pusieron números a un resultado "satisfactorio" para el domingo

Te Puede Interesar

Ingreso a las escuelas de la UNCuyo: cerca del 40% de los alumnos desaprobó Matemática
Balance

Ingreso a las escuelas de la UNCuyo: cerca del 40% de los alumnos desaprobó Matemática

Por Natalia Mantineo
Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Por Sitio Andino Política
La Policía de Mendoza desplegó un nuevo operativo, esta vez, en Guaymallén. 
prevención del delito

Nuevo mega operativo de la Policía de Mendoza en Guaymallén: los resultados

Por Pablo Segura