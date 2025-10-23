Por qué Telefe levantó MasterChef Celebrity anoche: la polémica decisión que generó enojo

Para sorpresa de los fanáticos, anoche Telefe tomó la inesperada decisión de levantar MasterChef Celebrity de su programación. La medida generó enojo y numerosas críticas en redes sociales. ¿Qué pasó y por qué causó tanto malestar? Te contamos todos los detalles.
Telefe sorprendió a la audiencia con un inesperado cambio en su grilla de programación que afectó directamente a MasterChef Celebrity. El pasado miércoles, el reality quedó fuera del aire debido a la transmisión en vivo del partido de ida por la semifinal de la CONMEBOL Libertadores entre Flamengo y Racing Club.
La decisión generó malestar entre los seguidores del programa, que expresaron su enojo y reclamos en redes sociales. Sin embargo, desde la producción aclararon que la continuidad del certamen está garantizada y que en ningún momento se consideró su cancelación.
Respecto a la reprogramación, el programa conducido por Wanda Nara regresará este jueves con nuevos desafíos y preparaciones que prometen sorprender a los espectadores.