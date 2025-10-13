13 de octubre de 2025
Así fue la primera parte de la final de La Voz Argentina: cuándo termina

En la primera parte de la final de La Voz Argentina, los cuatro participantes cantaron frente al jurado que los eligió.

El encargado de abrir la noche fue Nicolás, representante del Team Luck Ra, quien interpretó “Un pacto” de Bersuit Vergarabat. Luego de su presentación, compartió una charla íntima con su coach y con el conductor Nicolás Occhiato, donde se mostró profundamente conmovido por todo lo vivido en el certamen.

La segunda en presentarse fue Milagros, del Team Soledad, quien eligió “Se dice de mí”, de Tita Merello. Al iniciar la charla posterior, Soledad Pastorutti reveló que es la primera vez que llega a la final con una artista mujer.

Luego fue el turno de Alan, del Team Lali, quien interpretó “Crying”, de Aerosmith, con una potente performance que conmovió al público.

La encargada de cerrar la noche fue Eugenia, del Team Miranda!, quien se lució con una versión conmovedora de “I Dreamed A Dream”, del musical Los Miserables, dejando al jurado y a los espectadores con la piel erizada.

Cuándo termina La Voz Argentina

Es importante recordar que Telefe decidió dividir la final de La Voz Argentina en dos días para que MasterChef Celebrity reciba un buen número de rating. Esta es la razón por la que el programa musical recién tendrá su definición recién el lunes 13 de octubre a las 21:30, con una duración de apenas media hora para que el ciclo culinario comience a las 22:00.

