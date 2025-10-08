El Team Miranda! y Soledad ya tienen a sus semifinalistas en La Voz Argentina: quiénes son

Este martes, se emitió una nueva edición de La Voz Argentina , el reality que busca descubrir la mejor voz del país. Tras los cuartos de final, participantes del Team Miranda! y del Team Soledad fueron eliminados , mientras que otros dos avanzaron a semifinales . Enterate quiénes son.

Luego de las presentaciones individuales de los últimos cuatro participantes, la votación de los coaches (con puntajes del 1 al 10) definió quiénes avanzarían de ronda en el Team Miranda . Según confirmó Nicolás Occhiato, Eugenia Rodríguez y Emiliano Villagra pasaron a la siguiente etapa, mientras que Joaquín Martínez y Pablo Cuello quedaron eliminados.

De esta manera, el equipo del dúo quedó conformado por:

Al igual que el Team Miranda, el Team Soledad también tuvo sus últimas cuatro presentaciones. Luego de escuchar a cada participante, los demás coaches emitieron sus votos y definieron el futuro de cada uno. Los resultados revelaron que los semifinalistas fueron Milagros Gerez Amud y Violeta Patricia Lemo , mientras que Luis González, Agustín Carletti y Mauricio Tarantola quedaron fuera de la competencia.

Así quedó el equipo de la cantante:

Milagros Gerez Amud

Violeta Patricia Lemo

Cómo funciona los cuartos de final en La Voz Argentina y el sistema de eliminación

En los cuartos de final de La Voz Argentina, cada equipo presenta a sus cuatro participantes sobre el escenario. En esta instancia, cada cantante tiene la oportunidad de destacarse con una interpretación individual, buscando conquistar no solo a su coach, sino también al jurado y al público.

Una vez finalizadas todas las presentaciones, los coaches evalúan a los concursantes a través de un sistema de votación digital, asignando puntajes del 1 al 10. Esta calificación determina su continuidad en el certamen: quien obtenga el promedio más bajo en cada equipo queda automáticamente eliminado.

A diferencia del Cuarto Round, en esta etapa los coaches no pueden salvar a ningún participante, lo que la vuelve aún más tensa, decisiva y emocionante.

