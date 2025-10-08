8 de octubre de 2025
El Team Miranda! y Soledad ya tienen a sus semifinalistas en La Voz Argentina: quiénes son

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este martes, se emitió una nueva edición de La Voz Argentina, el reality que busca descubrir la mejor voz del país. Tras los cuartos de final, participantes del Team Miranda! y del Team Soledad fueron eliminados, mientras que otros dos avanzaron a semifinales. Enterate quiénes son.

Luego de las presentaciones individuales de los últimos cuatro participantes, la votación de los coaches (con puntajes del 1 al 10) definió quiénes avanzarían de ronda en el Team Miranda. Según confirmó Nicolás Occhiato, Eugenia Rodríguez y Emiliano Villagra pasaron a la siguiente etapa, mientras que Joaquín Martínez y Pablo Cuello quedaron eliminados.

Emiliano Villagra y Eugenia Rodríguez pasaron a semifinales de La Voz Argentina

De esta manera, el equipo del dúo quedó conformado por:

  • Emiliano Villagra
  • Eugenia Rodríguez

Al igual que el Team Miranda, el Team Soledad también tuvo sus últimas cuatro presentaciones. Luego de escuchar a cada participante, los demás coaches emitieron sus votos y definieron el futuro de cada uno. Los resultados revelaron que los semifinalistas fueron Milagros Gerez Amud y Violeta Patricia Lemo, mientras que Luis González, Agustín Carletti y Mauricio Tarantola quedaron fuera de la competencia.

Milagros Gerez Amud y Violeta Patricia Lemo pasaron a semifinales de La Voz Argentina

Así quedó el equipo de la cantante:

  • Milagros Gerez Amud
  • Violeta Patricia Lemo

Cómo funciona los cuartos de final en La Voz Argentina y el sistema de eliminación

En los cuartos de final de La Voz Argentina, cada equipo presenta a sus cuatro participantes sobre el escenario. En esta instancia, cada cantante tiene la oportunidad de destacarse con una interpretación individual, buscando conquistar no solo a su coach, sino también al jurado y al público.

Una vez finalizadas todas las presentaciones, los coaches evalúan a los concursantes a través de un sistema de votación digital, asignando puntajes del 1 al 10. Esta calificación determina su continuidad en el certamen: quien obtenga el promedio más bajo en cada equipo queda automáticamente eliminado.

A diferencia del Cuarto Round, en esta etapa los coaches no pueden salvar a ningún participante, lo que la vuelve aún más tensa, decisiva y emocionante.

Si querés estar al tanto de todo lo que pasa en La Voz Argentina (desde las emociones hasta las voces que sorprenden, las decisiones del jurado, las polémicas y las situaciones más insólitas) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.

