Confirman quién será el telonero de Oasis en sus shows en Argentina

Oasis volverá a pisar suelo argentino con dos shows históricos en el Estadio Monumental de River Plate, los próximos 15 y 16 de noviembre de 2025, en el marco de su gira Oasis Live ‘25 . La banda británica confirmó finalmente quién será el encargado de abrir ambas noches, generando entusiasmo entre los fanáticos del rock internacional.

La organización confirmó que Richard Ashcroft será el telonero de Oasis en Argentina , repitiendo la fórmula que ya deslumbró en Reino Unido e Irlanda. El ex líder de The Verve , autor del clásico “Bittersweet Symphony”, volverá al país luego de casi una década para acompañar a los hermanos Gallagher en su esperado regreso.

Definición El Team Miranda! y Soledad ya tienen a sus semifinalistas en La Voz Argentina: quiénes son

“Será un show inolvidable para todos”, expresó Ashcroft, quien mantiene una estrecha relación con el público argentino desde su paso por el Personal Fest 2016 y el Luna Park en 2017. Su energía y su conexión con el público lo convierten en la antesala perfecta para el esperado reencuentro de Oasis con sus fans locales.

El vínculo entre Ashcroft y Oasis se remonta a principios de los años noventa, cuando The Verve y la banda de Manchester compartieron escenarios en diferentes giras internacionales. A lo largo de los años, los músicos mantuvieron una relación de respeto y admiración mutua. Ashcroft ha reconocido en varias ocasiones que Noel y Liam fueron una gran influencia en su carrera , tanto por su estilo compositivo como por su actitud en el escenario.

Además de su trabajo con The Verve, Ashcroft ha colaborado con grandes nombres del brit pop y la electrónica, como Coldplay, The Chemical Brothers y Unkle, consolidándose como una figura clave en la escena musical británica.

Oasis en Argentina: un reencuentro esperado

El regreso de Oasis marca su quinta visita a la Argentina y promete ser una celebración para el público que los acompañó desde su primera visita en 1998. La última vez que los hermanos Gallagher tocaron juntos en Buenos Aires fue en 2009, también en el Monumental, con una versión de “Don’t Look Back in Anger” que quedó grabada en la memoria colectiva.

Los conciertos de noviembre contarán con un repertorio de más de 20 canciones, incluyendo himnos como “Wonderwall”, “Champagne Supernova” y “The Masterplan”. Las entradas se agotaron en tiempo récord, lo que demuestra que la pasión por Oasis sigue intacta.