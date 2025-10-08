8 de octubre de 2025
Sitio Andino
Qué premios obtendrán los finalistas de La Voz Argentina 2025

Nicolás Occhiato sorprendió en La Voz Argentina al revelar los premios para los finalistas. Descubrí qué se llevan en esta nota.

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este martes, se emitió una nueva edición de La Voz Argentina, el reality que busca descubrir la mejor voz del país. En esta ocasión, Nicolás Occhiato sorprendió a los fanáticos al revelar cuáles serán los premios para los finalistas. En esta nota, te contamos todos los detalles.

Descubrí qué ganan los finalistas de La Voz Argentina 2025

Mientras se aguardaban los resultados para conocer quiénes avanzarían a las semifinales del Team Miranda!, Nicolás Occhiato aprovechó el momento para sorprender a los fanáticos del reality al revelar los premios que recibirán los finalistas.

"El ganador de La Voz Argentina no solo se lleva el Volkswagen TERA que venimos contando, sino que también se va a llevar 70 millones de pesos y un contrato con el sello discográfico Universal para lanzar su música", comenzó revelando el conductor. Sin embargo, enseguida aclaró: "Pero atención, el segundo no se va con las manos vacías".

Luego detalló: "El segundo se lleva 30 millones de pesos. El tercero tampoco se va con las manos vacías: se lleva 15 millones de pesos. Y el cuarto tampoco se va con las manos vacías, se lleva 5 millones de pesos. O sea, los cuatro finalistas algo se llevan, más allá de la exposición de haber cantado acá".

Si querés estar al tanto de todo lo que pasa en La Voz Argentina (desde las emociones hasta las voces que sorprenden, las decisiones del jurado, las polémicas y las situaciones más insólitas) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.

