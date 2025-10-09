Cuándo es la emocionante final de La Voz Argentina 2025

Por Juan Pablo Strappazzon







La Voz Argentina 2025 entró oficialmente en su etapa final. Tras la definición de sus cuatro finalistas, el reality se prepara para una final llena de sorpresas. En esta nota, te contamos el día en que se emitirá el esperado cierre por la pantalla de Telefe.

La Voz Argentina (7) Se viene la gran final de La Voz Argentina 2025 Telefe La Voz Argentina 2025: fecha y horario de la final en Telefe Según la información oficial, la final de La Voz Argentina 2025 se emitirá en dos partes. La primera tendrá lugar el domingo 12 de octubre a las 22:15, y la segunda continuará el lunes 13 a las 21:30 horas.

Los cuatro finalistas que competirán por el título son: Alan Lez (Team Lali), Nicolás Behringer (Team Luck Ra), Eugenia Rodríguez (Team Miranda!) y Milagros Gerez Amud (Team Soledad).

LA Voz Argentina (8) Alan Lez | Nicolás Behringer | Eugenia Rodríguez | Milagros Gerez Amud Telefe Los interesados en votar por su cantante favorito podrán hacerlo a través de varias opciones: ingresando a LaVozArg.ar, enviando un SMS al 9009, o escaneando el código QR que se muestra en pantalla durante la emisión del programa conducido por Nico Occhiato, así como a lo largo de distintos cortes publicitarios.

Si querés estar al tanto de todo lo que pasa en La Voz Argentina (desde las emociones hasta las voces que sorprenden, las decisiones del jurado, las polémicas y las situaciones más insólitas) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.