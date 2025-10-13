13 de octubre de 2025
La Voz Argentina 2025: cómo votar en la final

Descubrí todo sobre La Voz Argentina y cómo participar en la elección del ganador de la final por Telefe.

Cómo votar en La Voz Argentina

Los espectadores que quieran participar de la votación del ganador de La Voz Argentina tienen dos opciones principales. La primera consiste en enviar un mensaje de texto al 9009 con el nombre del participante elegido. La segunda opción es ingresar al sitio oficial del programa en lavozarg.ar y registrar el voto de manera online. Cada voto cuenta y puede definir quién se queda con el primer puesto, además de participar automáticamente en sorteos de hasta $3.000.000.

Los finalistas que competirán en la gran definición representan a los equipos de reconocidos artistas nacionales: Alan Lez del Team Lali Espósito, Nicolás Behringer del Team Luck Ra, Milagros Gerez Amud del Team Soledad Pastorutti y Eugenia Rodríguez del Team Miranda!. Todos ellos superaron un exigente camino que incluyó casting masivo, audiciones a ciegas y galas eliminatorias, consolidándose como los favoritos del público. El talento y la perseverancia fueron las claves que los llevaron hasta esta instancia decisiva.

Premios y recompensas de la final

Los premios que entrega La Voz Argentina reflejan la magnitud del certamen. El primer puesto recibirá 70 millones de pesos, un contrato con Universal Music y un Volkswagen Tera 0 km, mientras que los demás finalistas también serán reconocidos con premios económicos significativos: 30, 15 y 5 millones de pesos para segundo, tercero y cuarto lugar, respectivamente. Más allá del dinero, los artistas logran exposición nacional e internacional, un trampolín invaluable para su carrera musical.

La Voz Argentina en Telefe y plataformas digitales

Este año, La Voz Argentina potenció su presencia multiplataforma, con transmisiones simultáneas en Telefe y HBO Max, además de contenidos exclusivos en Luzu TV y Streams Telefe. La host digital Sofi Martínez cubrió el backstage, mientras que Momi Giardina y Santi Talledo comentaron los shows en vivo. Paralelamente, el programa Lado V (Telefe), conducido por la China Ansa, ofreció entrevistas y secretos del concurso. Toda la experiencia del reality está diseñada para que los fans puedan vivir el talento desde todos los ángulos y participar activamente en la final.

