Se viene la gran final

Finalistas de La Voz Argentina 2025: conocé a cada uno y su camino al título

Alan, Nicolás, Eugenia y Milagros compiten por el título de La Voz Argentina 2025. Conocé cómo fue el camino de cada uno hasta la gran final del reality.

Por Juan Pablo Strappazzon

En los próximos días se realizará la gran final de La Voz Argentina 2025, que se dividirá en dos partes. Los cuatro finalistas que competirán por el título son Alan Lez, Nicolás Behringer, Eugenia Rodríguez y Milagros Gerez Amud. Descubrí cómo fue el recorrido de cada uno hasta llegar a esta instancia decisiva del reality.

Uno por uno, los finalistas que buscarán quedarse con el título de La Voz Argentina 2025

Con 29 años y oriundo del barrio de Palermo, aunque con raíces en San Antonio de Padua, Alan Lez se ganó un lugar entre los favoritos por su capacidad de emocionar con cada presentación en el Team Lali. A lo largo del programa, conquistó al público con interpretaciones poderosas de clásicos como Prisionero, de Miranda!, y Who Wants to Live Forever, de Queen. Su sensibilidad y entrega escénica lo convirtieron en una de las voces más fuertes de su equipo.

Su recorrido en el programa:

  • Audiciones a ciegas: Prisionero
  • Batallas: Burning Love (con Pablo Cuello)
  • Knockouts: Cuando pase el temblor
  • Playoffs: Bad
  • 1° Round: Who Wants to Live Forever
  • 2° Round: Provócame
  • 3° Round: Somebody to Love (con Rafael Morcillo)
  • 4° Round: Mi reflejo
  • Cuartos de final: Kiss
  • Semifinal: La grasa de las capitales
La Voz Argentina (4)
Por otro lado, desde Buenos Aires y con 28 años, Nicolás Behringer se convirtió en una figura dentro del Team Luck Ra. Tras la pérdida de sus padres, asumió el rol de cuidador de su hermana menor. Su historia de vida y su experiencia como artista callejero conmovieron al jurado y a los televidentes. Su voz potente brilló con temas como Imágenes paganas y Nunca lo olvides, destacándose por ser único.

Su camino hasta la final:

  • Audiciones a ciegas: Prófugos
  • Batallas: Need You Now (con Ayelén Salina)
  • Knockouts: Imágenes paganas
  • Playoffs: Better Man
  • 1° Round: Mama, I'm Coming Home
  • 2° Round: Nunca lo olvides
  • 3° Round: Vuelve (con Thomas Dantas)
  • 4° Round: Ala Delta
  • Cuartos de final: Honesty
  • Semifinal: Is This Love
La Voz Argentina (3)
Con 28 años, la tucumana Eugenia Rodríguez fue la elegida del dúo Miranda! desde sus primeras notas. Desplegó una versatilidad vocal asombrosa, brillando en grandes interpretaciones como Ayer, de Luis Miguel, e It’s All Coming Back to Me Now, de Céline Dion. Con cada gala, demostró que estaba lista para alcanzar lo más alto del escenario.

Su trayectoria en el show:

  • Audiciones a ciegas: Gloria
  • Batallas: A Moment Like This (con Ximena Padilla)
  • Knockouts: Never Enough
  • Playoffs: Otro amor vendrá
  • 1° Round: It’s All Coming Back to Me Now
  • 2° Round: Inolvidable
  • 3° Round: A Natural Woman (con Sofía Verna) y And I Am Telling You I'm Not Going
  • 4° Round: Ayer
  • Cuartos de final: The Impossible Dream
  • Semifinal: The Edge of Glory
La Voz Argentina (2)
Por último, con apenas 19 años y proveniente de San Miguel, Milagros Gerez Amud sorprendió en el Team Soledad desde el inicio con su amor por el tango y su imponente presencia en el escenario. Su voz, profunda y expresiva, revivió clásicos como Nosotros y Baldosa floja, aportando una impronta única al certamen. Fue una de las grandes revelaciones del año.

Su recorrido hasta la gran final:

  • Audiciones a ciegas: Nosotros
  • Batallas: Tormento de amor (con Vanesa Mardesena)
  • Knockouts: Cuando llora mi guitarra
  • Playoffs: De contramano
  • 1° Round: La flor de la canela
  • 2° Round: Así bailaban mis abuelos
  • 3° Round: Son cosas del amor (con Violeta Lemo)
  • 4° Round: Bajo el cielo de Mantilla
  • Cuartos de final: Baldosa floja
  • Semifinal: Arrabal amargo / Clarín y Telefe
La Voz Argentina
Si querés estar al tanto de todo lo que pasa en La Voz Argentina (desde las emociones hasta las voces que sorprenden, las decisiones del jurado, las polémicas y las situaciones más insólitas) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.

