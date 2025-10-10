Finalistas de La Voz Argentina 2025: conocé a cada uno y su camino al título

En los próximos días se realizará la gran final de La Voz Argentina 2025 , que se dividirá en dos partes. Los cuatro finalistas que competirán por el título son Alan Lez, Nicolás Behringer, Eugenia Rodríguez y Milagros Gerez Amud. Descubrí cómo fue el recorrido de cada uno hasta llegar a esta instancia decisiva del reality.

Con 29 años y oriundo del barrio de Palermo, aunque con raíces en San Antonio de Padua, Alan Lez se ganó un lugar entre los favoritos por su capacidad de emocionar con cada presentación en el Team Lali . A lo largo del programa, conquistó al público con interpretaciones poderosas de clásicos como Prisionero, de Miranda!, y Who Wants to Live Forever, de Queen. Su sensibilidad y entrega escénica lo convirtieron en una de las voces más fuertes de su equipo.

Por otro lado, desde Buenos Aires y con 28 años, Nicolás Behringer se convirtió en una figura dentro del Team Luck Ra . Tras la pérdida de sus padres, asumió el rol de cuidador de su hermana menor. Su historia de vida y su experiencia como artista callejero conmovieron al jurado y a los televidentes. Su voz potente brilló con temas como Imágenes paganas y Nunca lo olvides, destacándose por ser único.

Alan Lez es uno de los finalistas de La Voz Argentina

Su camino hasta la final:

Audiciones a ciegas: Prófugos

Batallas: Need You Now (con Ayelén Salina)

Knockouts: Imágenes paganas

Playoffs: Better Man

1° Round: Mama, I'm Coming Home

2° Round: Nunca lo olvides

3° Round: Vuelve (con Thomas Dantas)

4° Round: Ala Delta

Cuartos de final: Honesty

Semifinal: Is This Love

La Voz Argentina (3) Nicolás Behringer es uno de los finalistas de La Voz Argentina Telefe

Con 28 años, la tucumana Eugenia Rodríguez fue la elegida del dúo Miranda! desde sus primeras notas. Desplegó una versatilidad vocal asombrosa, brillando en grandes interpretaciones como Ayer, de Luis Miguel, e It’s All Coming Back to Me Now, de Céline Dion. Con cada gala, demostró que estaba lista para alcanzar lo más alto del escenario.

Su trayectoria en el show:

Audiciones a ciegas: Gloria

Batallas: A Moment Like This (con Ximena Padilla)

Knockouts: Never Enough

Playoffs: Otro amor vendrá

1° Round: It’s All Coming Back to Me Now

2° Round: Inolvidable

3° Round: A Natural Woman (con Sofía Verna) y And I Am Telling You I'm Not Going

4° Round: Ayer

Cuartos de final: The Impossible Dream

Semifinal: The Edge of Glory

La Voz Argentina (2) Eugenia Rodriguez es uno de los finalistas de La Voz Argentina Telefe

Por último, con apenas 19 años y proveniente de San Miguel, Milagros Gerez Amud sorprendió en el Team Soledad desde el inicio con su amor por el tango y su imponente presencia en el escenario. Su voz, profunda y expresiva, revivió clásicos como Nosotros y Baldosa floja, aportando una impronta única al certamen. Fue una de las grandes revelaciones del año.

Su recorrido hasta la gran final:

Audiciones a ciegas: Nosotros

Batallas: Tormento de amor (con Vanesa Mardesena)

Knockouts: Cuando llora mi guitarra

Playoffs: De contramano

1° Round: La flor de la canela

2° Round: Así bailaban mis abuelos

3° Round: Son cosas del amor (con Violeta Lemo)

4° Round: Bajo el cielo de Mantilla

Cuartos de final: Baldosa floja

Semifinal: Arrabal amargo / Clarín y Telefe

La Voz Argentina Milagros Gerez Amud es una de las finalistas de La Voz Argentina Telefe

