9 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Mucho talento

Los cuatro elegidos: quiénes llegaron a la gran final de La Voz Argentina 2025

Después de una gala llena de talento y sorpresas, La Voz Argentina ya tiene a sus finalistas. Enterate quiénes llegaron a la gran final del reality.

Los cuatro elegidos: quiénes llegaron a la gran final de La Voz Argentina 2025
Los cuatro elegidos: quiénes llegaron a la gran final de La Voz Argentina 2025
Por Juan Pablo Strappazzon

Este miércoles, se emitió una nueva edición de La Voz Argentina, el reality que busca descubrir la mejor voz del país. Después de una noche llena de emociones y sorpresas, se definieron los finalistas del programa de Telefe. A continuación, te contamos los detalles.

Quiénes son los finalistas de La Voz Argentina 2025

Tras las presentaciones individuales de los últimos ocho participantes, la definición de los finalistas de La Voz Argentina estuvo en manos de los coaches, quienes otorgaron puntajes del 1 al 10 a cada interpretación. De esta manera, quedaron elegidos los cuatro artistas que competirán en la gran final del reality de Telefe.

Lee además
Cuándo es la emocionante final de La Voz Argentina 2025
Expectativa

Cuándo es la emocionante final de La Voz Argentina 2025
Qué premios obtendrán los finalistas de La Voz Argentina 2025 video
¡Impresionante!

Qué premios obtendrán los finalistas de La Voz Argentina 2025

En el Team Soledad, la finalista elegida fue Milagros Gerez Amud, quien deslumbró al público y a los coaches con su interpretación de “Baldosa floja”. De esta manera, Violeta Patricia Lemo no logró avanzar y quedó eliminada de la competencia.

La Voz Argentina
Milagros Gerez Amud pasó a la final de La Voz Argentina

Milagros Gerez Amud pasó a la final de La Voz Argentina

Por su parte, en el Team Miranda!, la elegida fue Eugenia Rodríguez, que se lució con una emotiva versión de “The Edge of Glory”, de Lady Gaga. Su presentación le valió los puntajes más altos del dúo, dejando fuera de carrera a Emiliano Villagra.

La Voz Argentina (2)
Eugenia Rodríguez pasó a la final de La Voz Argentina

Eugenia Rodríguez pasó a la final de La Voz Argentina

En el Team Luck Ra, el finalista resultó ser Nicolás Behringer, quien conquistó al jurado con su interpretación de “Is This Love”, de Whitesnake. Tras una ajustada definición, Nathalie Aponte se despidió del certamen.

La Voz Argentina (3)
Nicolás Behringer pasó a la final de La Voz Argentina

Nicolás Behringer pasó a la final de La Voz Argentina

Finalmente, en el Team Lali, el talento destacado fue Alan Lez, que brilló sobre el escenario con su interpretación de “La grasa de las capitales”, de Serú Girán. En esta instancia, Jaime Muñoz quedó eliminado.

La Voz Argentina (4)
Alan Lez pasó a la final de La Voz Argentina

Alan Lez pasó a la final de La Voz Argentina

Si querés estar al tanto de todo lo que pasa en La Voz Argentina (desde las emociones hasta las voces que sorprenden, las decisiones del jurado, las polémicas y las situaciones más insólitas) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.

Temas
Seguí leyendo

El Team Miranda! y Soledad ya tienen a sus semifinalistas en La Voz Argentina: quiénes son

Soledad redobló la exigencia y fue implacable con esta participante de La Voz Argentina

Quiénes pasaron a semifinales en el Team Lali y Luck Ra en la Voz Argentina

La Voz Argentina 2025: cuándo empiezan y quiénes compiten en los cuartos de final

El error que sentenció a esta participante del Team Soledad en el 4° Round de La Voz Argentina

La Voz Argentina: quiénes fueron eliminados del Team Miranda! y Soledad en el 4° Round

La Voz Argentina: el emocionante gesto de Luck Ra tras el 4° Round que conmovió a todos

Quiénes fueron eliminados en el Team Luck Ra y Lali en el 4° Round de La Voz Argentina

LO QUE SE LEE AHORA
Cuándo es la emocionante final de La Voz Argentina 2025
Expectativa

Cuándo es la emocionante final de La Voz Argentina 2025

Las Más Leídas

Reaparece en Argentina una de las aves más poderosas del continente
Regreso inesperado

Reaparece en Argentina una de las aves más poderosas del continente

El hombre de 62 años, que residía allí, logró escapar pero resultó con quemaduras
Investigación

Un incendio destruyó una casa en Guaymallén y los investigadores hallaron un elemento inesperado

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3311 del miércoles 8 de octubre
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3311 del miércoles 8 de octubre

La Policía Federal y la Jefatura de Lucha contra el Narcotráfico realizaron un operativo en distintos operativos de Mendoza
Operativo federal

Desbarataron una red vinculada al narcotráfico en Mendoza: 3 detenidos y 9 allanamientos

El Jefe de Estado recorrerá la capital provincial este jueves
En campaña

No solo en San Rafael: Javier Milei tendrá otra actividad en la Ciudad de Mendoza

Te Puede Interesar

El intendente Omar Félix se refirió a las expectativas que genera la visita del presidente a San Rafael. 
VISITA PRESIDENCIAL

Omar Félix en la previa del Almuerzo de las Fuerzas Vivas: "Me interesa que Milei escuche a los sectores"

Por Cecilia Zabala
La vicegobernadora Hebe Casado participa del Almuerzo de las Fuerzas Vivas, en San Rafael.
Almuerzo de las fuerzas vivas

Los pedidos de Hebe Casado para Javier Milei en su visita a San Rafael

Por Cecilia Zabala
Almuerzo de las Fuerzas Vivas: la palabra del presidente de la CCIA, Gabriel Brega.
San Rafael

Gabriel Brega, en el Almuerzo de las Fuerzas Vivas, pidió que el arco político "trabaje en equipo"

Por Celeste Funes