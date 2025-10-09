Los cuatro elegidos: quiénes llegaron a la gran final de La Voz Argentina 2025

Este miércoles, se emitió una nueva edición de La Voz Argentina , el reality que busca descubrir la mejor voz del país. Después de una noche llena de emociones y sorpresas, se definieron los finalistas del programa de Telefe . A continuación, te contamos los detalles.

Tras las presentaciones individuales de los últimos ocho participantes , la definición de los finalistas de La Voz Argentina estuvo en manos de los coaches, quienes otorgaron puntajes del 1 al 10 a cada interpretación. De esta manera, quedaron elegidos los cuatro artistas que competirán en la gran final del reality de Telefe .

¡Impresionante! Qué premios obtendrán los finalistas de La Voz Argentina 2025

Expectativa Cuándo es la emocionante final de La Voz Argentina 2025

En el Team Soledad , la finalista elegida fue Milagros Gerez Amud , quien deslumbró al público y a los coaches con su interpretación de “Baldosa floja”. De esta manera, Violeta Patricia Lemo no logró avanzar y quedó eliminada de la competencia.

Por su parte, en el Team Miranda! , la elegida fue Eugenia Rodríguez , que se lució con una emotiva versión de “The Edge of Glory”, de Lady Gaga. Su presentación le valió los puntajes más altos del dúo, dejando fuera de carrera a Emiliano Villagra.

Milagros Gerez Amud pasó a la final de La Voz Argentina

La Voz Argentina (2) Eugenia Rodríguez pasó a la final de La Voz Argentina Telefe

En el Team Luck Ra, el finalista resultó ser Nicolás Behringer, quien conquistó al jurado con su interpretación de “Is This Love”, de Whitesnake. Tras una ajustada definición, Nathalie Aponte se despidió del certamen.

La Voz Argentina (3) Nicolás Behringer pasó a la final de La Voz Argentina Telefe

Finalmente, en el Team Lali, el talento destacado fue Alan Lez, que brilló sobre el escenario con su interpretación de “La grasa de las capitales”, de Serú Girán. En esta instancia, Jaime Muñoz quedó eliminado.

La Voz Argentina (4) Alan Lez pasó a la final de La Voz Argentina Telefe

Si querés estar al tanto de todo lo que pasa en La Voz Argentina (desde las emociones hasta las voces que sorprenden, las decisiones del jurado, las polémicas y las situaciones más insólitas) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.