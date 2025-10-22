22 de octubre de 2025
{}
¡Romance confirmado!: Adrián Suar y Rocío Robles se mostraron en público viviendo su amor

Adrián Suar junto a la periodista y modelo Rocío Robles cenando juntos en Palermo. La foto que delata lo bien que se llevan y la complicidad que tienen.

Lo que antes eran rumores, ahora es una realidad. Adrián Suar compartió una cena junto a Rocío Robles en un restaurante de Palermo. La pareja, lejos de esconderse, compartieron miradas y risas que evidencian la complicidad entre el productor y la periodista deportiva de ESPN. La foto que recorrió las redes sociales.

Aunque el gerente artístico de El Trece suele ser reservado con su vida privada, esta vez no pudo evitar ser el centro de atención. La imagen difundida por la periodista Yanina Latorre rápidamente se viralizó y los rumores que ya existían en torno al romance, parecen confirmarse. Las redes se llenaron de comentarios, memes y felicitaciones.

La foto de Adrián Suar y Rocío Robles de la que todos hablan

El vínculo que nació del trabajo

Lejos de ser una historia improvisada, Suar y Robles se conocieron hace más de un año, cuando el productor quedó impresionado por un trabajo que ella había realizado. Fue el comienzo de una relación que nació entre charlas laborales y coincidencias teatrales. Según los portales de noticias del espectáculo, él la invitó a ver la obra Felicidades, y luego compartieron una cena amistosa que selló el primer contacto.

Desde entonces, se mantuvieron en contacto y, con el tiempo, la conexión creció. “Nos conocemos, la quiero mucho, es una gran persona y una gran periodista deportiva”, había dicho Suar meses atrás, cuando aún intentaba esquivar los rumores. Por su parte, Rocío admitió que “lo quiere mucho” y que lo considera “un caballero y muy empático”, aunque prefirió no poner etiquetas. Fuentes allegadas a la pareja aseguran que ambos prefieren avanzar sin apuros, disfrutando del presente y priorizando la discreción.

