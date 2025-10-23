23 de octubre de 2025
{}
Lourdes Fernández reapareció en redes sociales tras la alarma por su desaparición

La ex Bandana Lourdes Fernández reapareció en redes tras la denuncia de su desaparición. Conocé qué dijo y todos los detalles sobre su situación.

Por Sitio Andino MuchoShow

Tras la denuncia de desaparición presentada por su madre, Lourdes Fernández reapareció en redes sociales para brindar aclaraciones sobre su situación. A continuación, te contamos todos los detalles y la información más reciente sobre lo que está ocurriendo con la exintegrante de Bandana.

Qué dijo Lourdes Fernández sobre su supuesta desaparición

Apareció Lourdes Fernández, ex Bandana, y aclaró su situación

La cantante sorprendió a sus seguidores al reaparecer en sus redes sociales con un video desde su casa, donde buscó calmar los rumores sobre su paradero y asegurar que se encuentra en buen estado.

Chicos, me acabo de levantar. Me cagan las llamadas. Estoy con gripe desde el lunes”, expresó, mostrando su molestia por la “falsa” denuncia. Y añadió con firmeza: “Alguien les informó muy mal y me voy a encargar de saber quién es”.

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#Preocupación | La artista subió un video a su cuenta de Instagram en el que aparece diciendo “Estoy perfecta”, luego de que su madre presentara una denuncia ante la policía por averiguación de paradero, ya que aducía no tener contacto con su hija desde el 4 de octubre. En el video, Lourdes (@lowrdez ) explica que se acaba de levantar y que está con gripe desde el lunes, agradeciendo a quienes se preocuparon por ella. La madre de la cantante había acudido a la comisaría de la zona de Palermo (Comisaría Vecinal 14 B) para declarar la falta de contacto con Lourdes. La policía concurrió al domicilio que la artista compartía con su ex-pareja; un hombre que les abrió la puerta indicó que ya no vivía con Lourdes, lo que dio inicio al trámite policial. Por otro lado, aunque la denuncia se basaba en que Lourdes no tenía contacto, ella durante ese período había estado activa en Instagram: publicó historias y una imagen con un hombre al que identifica como “LeanGG”, en lo que parece una dedicatoria de cumpleaños. Además, cabe recordar que a finales de 2022 ella había denunciado violencia de género contra su entonces pareja, lo cual da contexto a la preocupación de su entorno. Más noticias en sitioandino.com #Lourdes #exBandana #bandana #desaparición"

En el breve video de 42 segundos, Lourdes Fernández también quiso agradecer a quienes se preocuparon por ella: “Estoy perfecta, gracias. Mando un beso. Gracias por ocuparse de mí y estar pendientes, pero… estoy bien”.

