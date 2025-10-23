Lourdes Fernández reapareció en redes sociales tras la alarma por su desaparición

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#Preocupación | La artista subió un video a su cuenta de Instagram en el que aparece diciendo “Estoy perfecta”, luego de que su madre presentara una denuncia ante la policía por averiguación de paradero, ya que aducía no tener contacto con su hija desde el 4 de octubre. En el video, Lourdes (@lowrdez ) explica que se acaba de levantar y que está con gripe desde el lunes, agradeciendo a quienes se preocuparon por ella. La madre de la cantante había acudido a la comisaría de la zona de Palermo (Comisaría Vecinal 14 B) para declarar la falta de contacto con Lourdes. La policía concurrió al domicilio que la artista compartía con su ex-pareja; un hombre que les abrió la puerta indicó que ya no vivía con Lourdes, lo que dio inicio al trámite policial. Por otro lado, aunque la denuncia se basaba en que Lourdes no tenía contacto, ella durante ese período había estado activa en Instagram: publicó historias y una imagen con un hombre al que identifica como “LeanGG”, en lo que parece una dedicatoria de cumpleaños. Además, cabe recordar que a finales de 2022 ella había denunciado violencia de género contra su entonces pareja, lo cual da contexto a la preocupación de su entorno. Más noticias en sitioandino.com #Lourdes #exBandana #bandana #desaparición"

