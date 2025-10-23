Preocupación por Lourdes Fernández, ex Bandana: denunciaron su desaparición

En las últimas horas, una impactante noticia conmocionó al país: denunciaron la desaparición de Lourdes Fernández, exintegrante del grupo Bandana. A continuación, te contamos todos los detalles de este caso que generó gran preocupación entre sus seguidores y el público.

Lowrdez Fernández (2) Denunciaron la desaparición de Lowrdez Fernández, exintegrante del grupo Bandana Lourdes Fernández, ex Bandana, desaparecida: qué se sabe del caso Según fuentes oficiales, la madre de Fernández denunció la desaparición de su hija, con quien no tiene contacto desde el 4 de octubre y cuyo paradero desconoce. Aunque la denuncia fue formalizada ante la Comisaría Vecinal 14B, la cantante continúa activa en redes sociales.

La seccional recibió, en la noche del miércoles 22 de octubre, un correo de la Oficina Central Receptora de Denuncias del Ministerio Público Fiscal, en el que Mabel López, madre de la artista, reiteró que no tiene noticias de ella desde principios de mes.

En la presentación también se mencionó a Leandro García Gómez, pareja de Lowrdez, quien en 2022 había sido denunciado por violencia de género. Efectivos policiales se dirigieron al domicilio y fueron atendidos por García Gómez, quien se mostró molesto y grabó el procedimiento.

El hombre aseguró que Fernández ya no reside allí y que no mantienen relación de pareja. Además, advirtió que solo permitiría el ingreso con una orden judicial. Ante esta situación, las autoridades resolvieron disponer una consigna policial en el lugar. / NA Si te interesa el mundo del espectáculo y querés mantenerte siempre informado sobre las últimas noticias, rumores y novedades de los programas, hacé clic aquí y accedé a toda la información.