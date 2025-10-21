Quién es Walas, el nuevo participante de MasterChef Celebrity

Por Juan Pablo Strappazzon







Este lunes se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el programa en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. En esta ocasión, Wanda Nara presentó a Walas, el nuevo integrante del reality. En esta nota, te contamos quién es.

Walas Walas, la nueva figura que se suma a MasterChef Celebrity Masterchef Celebrity 2025: quién es el rockero que reemplaza a Pablo Lescano Tras la sorpresiva salida de Pablo Lescano, Wanda Nara presentó a Walas (Guillermo Cidade) como el nuevo participante de MasterChef Celebrity. A sus 59 años, el músico (líder de Massacre, una de las bandas más influyentes del rock argentino) se prepara para un desafío muy distinto al escenario.

Su historia con la música comenzó en los años 80, cuando fundó Massacre Palestina, grupo pionero del skate rock y el punk alternativo en Argentina, que más tarde adoptó el nombre con el que conquistó a miles de seguidores: Massacre. Con letras introspectivas y una estética provocadora, la banda alcanzó gran popularidad con el álbum “El Mamut” (2007).

Embed - Walas de Massacre es nuevo participante de Masterchef Celebrity: "Llegó el rock alternativo" Durante su carrera, Walas compartió escenario con artistas internacionales y demostró una notable versatilidad artística. En los últimos años, incluso exploró el teatro musical con una versión de El Principito, donde interpretó al Rey.

Ahora, el artista se suma al reality con la intención de mostrar una faceta diferente y sorprender al público con su estilo único. Si querés mantenerte al tanto de todo lo que pasa en MasterChef Celebrity (los desafíos, las emociones, las decisiones del jurado y los momentos más inolvidables) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.