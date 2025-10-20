El Festival Montaña hizo historia: 12 mil personas vibraron en un debut que ya piensa en 2026

El Festival Montaña debutó a lo grande: más de 12 mil personas colmaron el Multiespacio Cultural Luján de Cuyo y vivieron una jornada histórica con una propuesta musical de primer nivel: artistas consagrados y emergentes, dos escenarios y una producción impecable que marcó el inicio de un nuevo clásico en Mendoza.

La primera edición del Festival Montaña cumplió muy bien lo que prometía: buena música, un entorno natural inmejorable y una energía colectiva que marcó el nacimiento de una nueva cita obligada en la agenda cultural del país. Con la asistencia de más de 12 mil personas , mendocinos y visitantes de distintos puntos de Argentina coparon el Multiespacio Cultural Luján de Cuyo para vivir más de ocho horas de música en vivo con un line up diverso y potente .

Desde temprano, los sonidos de la nueva escena abrieron la tarde. Magnolia Monti inauguró el escenario con su impronta indie y temas de su disco Nómada, seguida por el pop alternativo de La Blunty y el regreso a Mendoza de los chilenos Niños del Cerro , que con su estilo envolvente sumaron emoción y frescura al arranque.

La tarde continuó con una seguidilla de shows memorables. Zoe Gotusso logró una conexión total con el público con canciones como Carta para no llorar y Ganas, mientras que Cruzando el Charco desató saltos y ovaciones con su potencia rioplatense en El trato y Terminales. El clima festivo se mantuvo con El Kuelgue , que aportó humor, experimentación y ritmo en temas como Sinoca y Avenidas. Además de un momento épico cuando Julián Kartun invitó a Zoe a cantar el que ya es un clásico, Carta para no llorar

WhatsApp Image 2025-10-19 at 18.39.18 Zoe Gotusso y Julian Kartun. Foto: Daniel Cano

Los mejores shows del Festival Montaña

Con la noche ya instalada, el festival alcanzó su punto máximo con la presentación de Trueno, que volvió a Mendoza tras dos años e hizo estallar el lugar con hits como Ohh Baby, Tranky Funky y Dance Crip. “El mejor público argentino, esto es para ustedes”, gritó emocionado el rapero antes de despedirse ante una multitud eufórica. sin dudas, el mejor show de la noche en cuanto a la puesta en escena y el clímax a tope en todo momento.

WhatsApp Image 2025-10-19 at 18.39.12 Foto: Daniel Cano

El tramo final de la noche tuvo a grandes referentes del rock y la música urbana. No Te Va Gustar repasó tres décadas de trayectoria con clásicos como Clara, Cero a la izquierda y Al vacío, mientras que Dillom mantuvo el pulso alto con un show provocador y visualmente impactante. El cierre quedó en manos de Peces Raros, que transformó el espacio en una pista de baile con su electrónica hipnótica y visuales inmersivas.

WhatsApp Image 2025-10-19 at 18.39.15 (1) Foto: Daniel Cano

Más allá de la grilla artística, el espíritu del festival se sintió en cada rincón: amigos, familias y parejas compartiendo risas y selfies, en un reencuentro con la música en vivo que fue tan esperado como celebrado. Detrás de la propuesta estuvieron En Vivo Producciones, Crack y Popart Música, tres productoras con amplia experiencia en eventos nacionales, junto al apoyo del Gobierno de Mendoza y la Municipalidad de Luján de Cuyo.

WhatsApp Image 2025-10-19 at 18.39.15 Foto: Daniel Cano

Con una organización impecable, sonido de excelencia y puntualidad absoluta, el Festival Montaña dejó en claro que llegó para quedarse. Y la buena noticia es que ya se confirmó la edición 2026, lo que promete consolidar a este encuentro como una nueva tradición musical en el corazón de la montaña mendocina.