20 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Gran Debut

El Festival Montaña hizo historia: 12 mil personas vibraron en un debut que ya piensa en 2026

El debut del Festival Montaña fue un éxito total en el Multiespacio Cultural Luján de Cuyo: shows impresionantes y la promesa de una nueva edición en 2026.

El Festival Montaña hizo historia: 12 mil personas vibraron en un debut que ya piensa en 2026

El Festival Montaña hizo historia: 12 mil personas vibraron en un debut que ya piensa en 2026

 Por Erika García

El Festival Montaña debutó a lo grande: más de 12 mil personas colmaron el Multiespacio Cultural Luján de Cuyo y vivieron una jornada histórica con una propuesta musical de primer nivel: artistas consagrados y emergentes, dos escenarios y una producción impecable que marcó el inicio de un nuevo clásico en Mendoza.

La primera edición del Festival Montaña cumplió muy bien lo que prometía: buena música, un entorno natural inmejorable y una energía colectiva que marcó el nacimiento de una nueva cita obligada en la agenda cultural del país. Con la asistencia de más de 12 mil personas, mendocinos y visitantes de distintos puntos de Argentina coparon el Multiespacio Cultural Luján de Cuyo para vivir más de ocho horas de música en vivo con un line up diverso y potente.

Lee además
Mirada Oeste 2025: Mendoza celebra su cine con proyecciones y nuevas competencias
Cine provincial

Mirada Oeste 2025: Mendoza celebra su cine con proyecciones y nuevas competencias
Se conoció al primer eliminado de esta nueva edición de MasterChef Celebrity 2025. video
Hubo otra renuncia

MasterChef Celebrity 2025: quién es el primer eliminado

Más de 12 mil personas vibraron en el Multiespacio Cultural Luján de Cuyo

Desde temprano, los sonidos de la nueva escena abrieron la tarde. Magnolia Monti inauguró el escenario con su impronta indie y temas de su disco Nómada, seguida por el pop alternativo de La Blunty y el regreso a Mendoza de los chilenos Niños del Cerro, que con su estilo envolvente sumaron emoción y frescura al arranque.

La tarde continuó con una seguidilla de shows memorables. Zoe Gotusso logró una conexión total con el público con canciones como Carta para no llorar y Ganas, mientras que Cruzando el Charco desató saltos y ovaciones con su potencia rioplatense en El trato y Terminales. El clima festivo se mantuvo con El Kuelgue, que aportó humor, experimentación y ritmo en temas como Sinoca y Avenidas. Además de un momento épico cuando Julián Kartun invitó a Zoe a cantar el que ya es un clásico, Carta para no llorar

WhatsApp Image 2025-10-19 at 18.39.18
Zoe Gotusso y Julian Kartun. Foto: Daniel Cano

Zoe Gotusso y Julian Kartun. Foto: Daniel Cano

Los mejores shows del Festival Montaña

Con la noche ya instalada, el festival alcanzó su punto máximo con la presentación de Trueno, que volvió a Mendoza tras dos años e hizo estallar el lugar con hits como Ohh Baby, Tranky Funky y Dance Crip. “El mejor público argentino, esto es para ustedes”, gritó emocionado el rapero antes de despedirse ante una multitud eufórica. sin dudas, el mejor show de la noche en cuanto a la puesta en escena y el clímax a tope en todo momento.

WhatsApp Image 2025-10-19 at 18.39.12
Foto: Daniel Cano

Foto: Daniel Cano

El tramo final de la noche tuvo a grandes referentes del rock y la música urbana. No Te Va Gustar repasó tres décadas de trayectoria con clásicos como Clara, Cero a la izquierda y Al vacío, mientras que Dillom mantuvo el pulso alto con un show provocador y visualmente impactante. El cierre quedó en manos de Peces Raros, que transformó el espacio en una pista de baile con su electrónica hipnótica y visuales inmersivas.

WhatsApp Image 2025-10-19 at 18.39.15 (1)
Foto: Daniel Cano

Foto: Daniel Cano

Más allá de la grilla artística, el espíritu del festival se sintió en cada rincón: amigos, familias y parejas compartiendo risas y selfies, en un reencuentro con la música en vivo que fue tan esperado como celebrado. Detrás de la propuesta estuvieron En Vivo Producciones, Crack y Popart Música, tres productoras con amplia experiencia en eventos nacionales, junto al apoyo del Gobierno de Mendoza y la Municipalidad de Luján de Cuyo.

WhatsApp Image 2025-10-19 at 18.39.15
Foto: Daniel Cano

Foto: Daniel Cano

Con una organización impecable, sonido de excelencia y puntualidad absoluta, el Festival Montaña dejó en claro que llegó para quedarse. Y la buena noticia es que ya se confirmó la edición 2026, lo que promete consolidar a este encuentro como una nueva tradición musical en el corazón de la montaña mendocina.

WhatsApp Image 2025-10-19 at 18.39.19
Foto: Daniel Cano

Foto: Daniel Cano

Temas
Seguí leyendo

Cómo celebraron los famosos el Día de la Madre: amor, recuerdos y gestos en redes sociales

Allanaron la casa de un ex Gran Hermano: denuncia que la policía le robó dinero

Evangelina Anderson tendría un romance con un funcionario del Gobierno: de quién se trata

Thiago Medina enfrenta su recuperación tras el accidente: aprende a leer y escribir

La incómoda reacción de Gimena Accardi sobre Nicolás Vázquez y su nueva pareja

El Teatro Mendoza se iluminará con Candlelight, el espectáculo musical que deslumbra al mundo

Cuándo es la gala de eliminacion de Masterchef Celebrity 2025

Por qué La Joaqui no aguantó más y se quebró en MasterChef Celebrity

LO QUE SE LEE AHORA
Se conoció al primer eliminado de esta nueva edición de MasterChef Celebrity 2025. video
Hubo otra renuncia

MasterChef Celebrity 2025: quién es el primer eliminado

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2398 y números ganadores del domingo 19 de octubre.
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2398 y números ganadores del domingo 19 de octubre

El fatal hecho ocurrió este domingo en Villa Nueva, Guaymallén
Tragedia

Guaymallén: un hombre se ahogó con un trozo de carne y murió durante un asado del Día de la Madre

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1324 del domingo 19 de octubre
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1324 del domingo 19 de octubre

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3314 del domingo 19 de octubre
Juegos de azar

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3314 del domingo 19 de octubre

¿Quién gana en las encuestas? La imagen de Javier Milei y la lucha con Fuerza Patria
A días de las elecciones

¿Quién gana en las encuestas? La imagen de Javier Milei y la lucha con Fuerza Patria

Te Puede Interesar

Día de la Madre, en baja: la FEM cuestiona las cifras y pide adaptar la medición al consumo digital.
Balance negativo

Día de la Madre, en baja: la FEM cuestiona las cifras y pide adaptar la medición al "consumo digital"

Por Natalia Mantineo
Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Por Sitio Andino Política
El Banco Central formalizó el swap de US$20.000 millones con Estados Unidos
salvataje

El Banco Central formalizó el swap de US$20.000 millones con Estados Unidos

Por Sitio Andino Política