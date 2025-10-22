MasterChef Celebrity: el jurado fue duro con su plato y el participante explotó

Este martes se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. En esta ocasión, un participante no aguantó más y protagonizó una polémica reacción ante la devolución del jurado.
La polémica reacción de un participante de MasterChef Celebrity
Todo comenzó cuando Esteban Mirol le presentó al jurado de MasterChef una milanesa de carne con ensalada fresca, morrón asado y mayonesa casera con pepinos.
A Esteban Mirol no le gustó la devolución del jurado de MasterChef Celebrity
Telefe
El primero en dar su devolución fue Damián Betular: "Esto está tan cocido que no sé si es un imán... Lo peor es que hay mucho trabajo en el plato... ¿Hiciste la mayonesa con huevo crudo?". Ante esto, el periodista le dijo a cámara: "No sé qué les pasa a estos muchachos, deben tener algo personal conmigo. No sé, debe haber algo que no les gusta."
Luego, frente al jurado, afirmó: "Yo de acá no voy al psiquiatra, voy a la comisaría a hacer una denuncia." Ante sus palabras, Germán Martitegui retrucó: "No serías el primero.". Afortunadamente, todo terminó con buen humor.