La actriz y comediante presenta la última función de su exitoso espectáculo “Histeriotipos”, el sábado 1 de noviembre en el Teatro Plaza de Godoy Cruz.

Anita Martínez se despide de su unipersonal "Histeriotipos" en el Teatro Plaza

Por Sitio Andino MuchoShow

La actriz y comediante Anita Martínez llega a Mendoza para despedirse de su exitoso unipersonal “Histeriotipos”, una obra que promete risas de principio a fin mientras aparece —o no— el hombre indicado. La cita será en única función el sábado 1 de noviembre, en el Teatro Plaza de Godoy Cruz. Las entradas están disponibles en Entradaweb.com.ar y en la boletería del teatro, desde los $18.000.

Considerada una de las figuras más talentosas de la comedia argentina, Martínez regresa a los escenarios mendocinos en el marco de la gira despedida de este espectáculo de humor con dramaturgia de Claudia Morales, donde el público no deja de reír.

En busca del hombre perfecto, la artista se sumerge en un recorrido desopilante por los distintos tipos de hombres que aparecen en el camino de la conquista. Interpreta a una mujer “entre los 40 y el rigor mortis” —según ella misma ironiza—, y lo hace con un humor inteligente y autorreferencial, burlándose de sí misma con picardía y sin filtros.

image

Sola y sin demasiadas perspectivas amorosas, va relatando sus experiencias con los hombres que se cruzaron por su vida. Más que una crítica, la obra plantea una tipología masculina, explorando cómo ciertos comportamientos y grados de compromiso se enfrentan a las necesidades femeninas.

En escena desfilan personajes como el nene de mamá, el celoso, el creativo, el indeciso y el físicamente dotado, una galería de estereotipos que la protagonista utiliza para reflejar —con humor y ternura— la imposibilidad de encontrar al hombre perfecto.

Con producción general de la productora mendocina Team 22, “Histeriotipos” tuvo tres exitosas temporadas en el Paseo La Plaza de la calle Corrientes, con funciones agotadas, y recorrió distintas ciudades del país. Es una propuesta ideal para mujeres y hombres dispuestos a reírse de las peripecias de la conquista y el amor.

Ahora, Anita Martínez se despide definitivamente de esta obra que tantas risas le regaló al público, con una última función el sábado 1 de noviembre, en el Teatro Plaza de Godoy Cruz.

