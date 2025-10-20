Qué dijo la madre de Ayelén Paleo sobre Carmen Barbieri tras salir de la cárcel

Tras su excarcelación, Elizabeth Rodrigo, madre de Ayelén Paleo, reapareció con duras declaraciones contra Carmen Barbieri , a quien señaló por haberse “alegrado” de su paso por la cárcel. La mujer, que estuvo detenida durante más de un mes, aseguró que está enfocada en su recuperación personal, aunque no descarta iniciar acciones legales.

Después de permanecer detenida por una causa vinculada a una red de trata de personas, Elizabeth Rodrigo fue liberada por orden judicial. En su primera entrevista televisiva, lanzó frases explosivas hacia el entorno mediático y apuntó directamente a Carmen Barbieri , con quien mantiene una vieja enemistad.

“Hay gente que se alegró de verme presa, sinceramente”, dijo en Intrusos (América TV). Aunque evitó dar nombres, dejó entrever que la conductora podría estar entre las personas que no lamentaron su situación. “Si escucho todo lo que se dijo, me hago mala sangre”, expresó, sin ocultar su enojo por los comentarios que circularon durante su detención.

Al momento de la detención de Elizabeth Rodrigo, Barbieri expresó: “Que la justicia se haga cargo, nada más”, y agregó: “Existe la justicia divina. Con muchas cosas que me pasan en la vida, me lo demuestra”. Sin embargo, aclaró que no tiene relación directa con la madre de Paleo ni guarda rencores personales: “No sé ni quién es ella. ¿Cómo voy a perdonar algo? No me hizo nada a mí ella”.

El caso involucra denuncias policiales por fiestas y actividades sospechosas en departamentos temporarios en Puerto Madero, donde vivían Ayelén Paleo y su madre. Vecinos reportaron entradas y salidas frecuentes, ruidos molestos e incluso daños materiales. La investigación apunta a maniobras inmobiliarias como posible fachada para actividades ilícitas.

Qué dijo sobre Carmen Barbieri y cómo vive su presente

Consultada directamente por las panelistas del programa sobre si Barbieri era una de las personas que “se alegraron”, Rodrigo prefirió mantenerse reservada. “Estoy enfocada en recomponerme. No es fácil lo que me pasó”, afirmó, visiblemente afectada. La madre de Ayelén Paleo contó que atraviesa una etapa de debilidad física y emocional tras haber pasado más de un mes privada de su libertad.

Durante la entrevista, también se refirió a la dura experiencia en prisión: “El día y la noche eran lo mismo. Cada dos horas te hacen un control, y trataba de mantener mi celda limpia. Mis hijos me llevaban libros para distraerme”, relató. Rodrigo destacó que su hija Ayelén fue su mayor sostén en este proceso y que gracias a su familia encontró la fuerza para salir adelante.

Planes a futuro y posibles demandas

Tras su liberación, Elizabeth Rodrigo anunció que planea iniciar acciones legales contra quienes la difamaron durante su detención. Agradeció el acompañamiento de su abogado, Fernando Burlando, y remarcó que su prioridad ahora es limpiar su nombre. “Lo primero es demostrar mi inocencia. Se dijeron cosas muy graves sobre mí”, insistió.

Las diferencias entre Paleo y Barbieri se remonta a una infidelidad de Santiago Bal, ex esposo de Barbieri, con Ayelén mientras trabajaban juntos en una obra de teatro. Por qué entonces, el mismo Santiago Bal había reconocido la relación extramatrimonial, lo que provocó la separación de la pareja. El escándalo se hizo público tras una conversación grabada por Carmen.

Con el paso del tiempo, en el programa “Bailando por un sueño”, conducido por Marcelo Tinelli, tanto Carmen Barbieri, su hijo Federico Bal, como Ayelén Paleo participan del show. Según Intrusos en el Espectáculo, en aquella oportunidad Tinelli le habría pedido permiso a Barbieri para que Ayelén Paleo participe del certámen. A cambio del visto bueno de Barbieri, la conductora solicitó que Paleo retire una denuncia contra ella, a lo cual Paleo habría accedido. Ya durante el certamen Carmen conocía los negocios poco transparentes en los que estaba la madre de Ayelén. De hecho en algunas oportunidades insinuó que se trataba de trata de personas./Clarín.