Allanaron la casa de un ex de Gran Hermano: denuncia que la policía le robó dinero

El influencer sufrió un allanamiento policial por publicitar casinos ilegales, aunque asegura que fue por criticar al Gobierno en sus redes sociales.

Por Sitio Andino MuchoShow

En un llamativo episodio ocurrido durante la madrugada, Joel Ojeda, exparticipante de Gran Hermano, sufrió un allanamiento en su vivienda por parte de la Policía bonaerense, tras ser acusado de publicitar una red de juegos ilegales. El influencer presenció el hecho y compareció ante la justicia, aunque denunció irregularidades en el accionar policial.

Allanamiento en la casa de Joel Ojeda: cuál es la situación actual del ex de Gran Hermano

Cerca de las 6:30 de la mañana, la policía irrumpió repentinamente en el hogar de Joel. “No estuve detenido, me enteré de la noticia cuando ellos salieron de mi casa, porque ni siquiera esperaron a salir. Desde adentro ya lo difundieron los medios. Todo completamente exagerado ”, afirmó.

Sobre el allanamiento, Joel explicó que al escuchar los gritos de su madre pensó inicialmente que se trataba de un robo o estafa: "Pensé que me querían entrar a robar o que era una estafa. Después vi los chalecos y demás".

Joel Ojeda - Gran Hermano
Se espera que la próxima semana hayan novedades sobre la causa de Joel Ojeda.

El influencer confirmó que nunca vio la orden de allanamiento. Los uniformados ingresaron buscando pruebas sobre la supuesta promoción de casinos ilegales: "Se llevaron una computadora que no funcionaba y la mía, que sí".

Joel denunció además el robo de dinero por parte de los uniformados: “ le sacaron plata de la cartera de mi vieja porque la mía la manejo desde el teléfono, y ahora ni eso tengo”.

Se espera que la próxima semana haya novedades del caso. Por ahora, el ex de Gran Hermano busca cerrar el asunto: “Principalmente quiero recuperar mis pertenencias. Que saquen toda la información que quieran porque no tengo nada que esconder”, reveló.

Respecto a las acusaciones, afirmó desconocer que la publicidad que hizo fuera ilegal y destacó la dificultad de saberlo con certeza. “Sentí que fue todo un circo mediático. Me llama la atención que hace poco mostré abiertamente mi postura política y sé que soy el único que fue allanado de esta manera”, concluyó Ojeda.

Fuente: NA.

