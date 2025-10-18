Allanaron la casa de un ex de Gran Hermano: denuncia que la policía le robó dinero

En un llamativo episodio ocurrido durante la madrugada, Joel Ojeda , exparticipante de Gran Hermano , sufrió un allanamiento en su vivienda por parte de la Policía bonaerense , tras ser acusado de publicitar una red de juegos ilegales . El influencer presenció el hecho y compareció ante la justicia, aunque denunció irregularidades en el accionar policial .

Cerca de las 6:30 de la mañana , la policía irrumpió repentinamente en el hogar de Joel. “ No estuve detenido , me enteré de la noticia cuando ellos salieron de mi casa, porque ni siquiera esperaron a salir. Desde adentro ya lo difundieron los medios. Todo completamente exagerado ”, afirmó.

Sobre el allanamiento , Joel explicó que al escuchar los gritos de su madre pensó inicialmente que se trataba de un robo o estafa : "Pensé que me querían entrar a robar o que era una estafa. Después vi los chalecos y demás ".

El influencer confirmó que nunca vio la orden de allanamiento . Los uniformados ingresaron buscando pruebas sobre la supuesta promoción de casinos ilegales : "Se llevaron una computadora que no funcionaba y la mía, que sí".

Se espera que la próxima semana hayan novedades sobre la causa de Joel Ojeda.

Joel denunció además el robo de dinero por parte de los uniformados: “ le sacaron plata de la cartera de mi vieja porque la mía la manejo desde el teléfono, y ahora ni eso tengo”.

Se espera que la próxima semana haya novedades del caso. Por ahora, el ex de Gran Hermano busca cerrar el asunto: “Principalmente quiero recuperar mis pertenencias. Que saquen toda la información que quieran porque no tengo nada que esconder”, reveló.

Respecto a las acusaciones, afirmó desconocer que la publicidad que hizo fuera ilegal y destacó la dificultad de saberlo con certeza. “Sentí que fue todo un circo mediático. Me llama la atención que hace poco mostré abiertamente mi postura política y sé que soy el único que fue allanado de esta manera”, concluyó Ojeda.

Fuente: NA.