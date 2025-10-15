15 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Expectativa

Confirmado: Popstars vuelve por Telefe con una edición totalmente renovada

Telefe confirmó el regreso del icónico reality musical Popstars. Enterate de todos los detalles del anuncio que sorprendió a los fanáticos.

Confirmado: vuelve Popstars con una edición totalmente renovada

Confirmado: vuelve Popstars con una edición totalmente renovada

 Por Juan Pablo Strappazzon

De manera sorpresiva, Telefe anunció el regreso de Popstars, el recordado reality musical que marcó un antes y un después en la televisión argentina. En esta nota, te contamos todos los detalles del anuncio que generó entusiasmo entre los fanáticos.

"Popstars" vuelve a la televisión argentina por Telefe

Telefe confirmó oficialmente el regreso de Popstars durante el entretiempo del amistoso entre la Selección Argentina y Puerto Rico. La cadena aprovechó la pausa para emitir una breve promoción que mostró la nueva estética del logo que acompañará la tercera edición del icónico reality.

Lee además
La Voz Argentina 2025: cómo votar en la final
Final imperdible

La Voz Argentina 2025: cómo votar en la final
Así fue la primera parte de la final de La Voz Argentina: cuándo termina.
Reality

Así fue la primera parte de la final de La Voz Argentina: cuándo termina

Con It’s Raining Men de Geri Halliwell como banda sonora, el anuncio presentó la renovada imagen del logo junto al mensaje: "¡Lo esperaste, lo soñaste! ¡Preparáte! ¡En 2026, tu show está por comenzar! ¡Sí! ¡Vuelve Popstars por Telefe!"

Embed

El formato, que busca seleccionar a jóvenes talentos para formar un grupo musical bajo la supervisión de un jurado especializado, debutó originalmente en 2001 por Azul Televisión y regresó para una segunda temporada en 2002 por Telefe.

De este reality surgieron bandas que marcaron toda una generación, como Bandana y Mambrú, dejando un legado imborrable en la música y la televisión argentina. / Clarín

Bandana, Mambrú
Bandas como Bandana y Mambrú surgieron de este reality

Bandas como Bandana y Mambrú surgieron de este reality

Si te interesa el mundo del espectáculo y querés mantenerte siempre informado sobre las últimas noticias, rumores y novedades de los programas, hacé clic aquí y accedé a toda la información.

Temas
Seguí leyendo

Los cuatro elegidos: quiénes llegaron a la gran final de La Voz Argentina 2025

Cuándo es la emocionante final de La Voz Argentina 2025

La Voz Argentina 2025: cuándo empiezan y quiénes compiten en los cuartos de final

¡Increíble! Apenas empezó MasterChef Celebrity y este famoso ya pegó el portazo

Mirada Oeste 2025: Mendoza celebra su cine con proyecciones y nuevas competencias

Quién es Nicolás Behringer, flamante ganador de La Voz Argentina 2025

Así arrancó MasterChef Celebrity 2025: qué pasó y datos de rating

Nicolás Behringer ganó La Voz Argentina 2025: cómo fue la gran final

LO QUE SE LEE AHORA
¡Increíble! Apenas empezó MasterChef Celebrity y este famoso ya pegó el portazo
¿Y ahora?

¡Increíble! Apenas empezó MasterChef Celebrity y este famoso ya pegó el portazo

Las Más Leídas

Revuelo en el conocido boliche Petra de San Martín. 
juicio laboral

Grave denuncia de trabajadores del boliche Petra en San Martín

Durante la fuga, la motocicleta impactó contra dos vehículos, uno automóvil y otra motocicleta
Investigación

Persecución policial en Maipú: moto robada, accidentes y una mujer aprehendida

El robo ocurrió a plena luz del día, en la Cuarta Sección.
no hay detenidos

Denunció el robo de un maletín con dólares en plena Ciudad de Mendoza

Los arrestos se concretaron durante una serie de allanamientos
Allanamientos

Detienen en Guaymallén a dos hermanos por intento de homicidio y un crimen fatal

Cómo se votará en las elecciones 2025: dos boletas, doble urna y sin cuarto oscuro en la provincia de Mendoza.
Justicia Electoral

Cómo se votará en las elecciones 2025 en Mendoza: dos boletas, doble urna y sin cuarto oscuro

Te Puede Interesar

Qué productos y servicios aumentaron más en la provincia de Mendoza durante septiembre 2025
INFLACIÓN

Qué productos y servicios aumentaron más en la provincia de Mendoza durante septiembre 2025

Por Soledad Maturano
Científica trabajó en la escena para hallar rastros de los autores del robo. Foto: Yemel Fil. 
importante operativo

Ladrones robaron motos en una concesionaria en pleno centro

Por Pablo Segura
El Banco de Vino rechaza la inmovilización y apuesta a recuperar las exportaciones.
Vitivinicultura

El Banco de Vino rechaza la inmovilización y apuesta a recuperar las exportaciones

Por Marcelo López Álvarez