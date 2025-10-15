Confirmado: Popstars vuelve por Telefe con una edición totalmente renovada

De manera sorpresiva, Telefe anunció el regreso de Popstars , el recordado reality musical que marcó un antes y un después en la televisión argentina. En esta nota, te contamos todos los detalles del anuncio que generó entusiasmo entre los fanáticos.

Telefe confirmó oficialmente el regreso de Popstars durante el entretiempo del amistoso entre la Selección Argentina y Puerto Rico . La cadena aprovechó la pausa para emitir una breve promoción que mostró la nueva estética del logo que acompañará la tercera edición del icónico reality.

Con It’s Raining Men de Geri Halliwell como banda sonora, el anuncio presentó la renovada imagen del logo junto al mensaje: "¡Lo esperaste, lo soñaste! ¡Preparáte! ¡ En 2026, tu show está por comenzar ! ¡Sí! ¡ Vuelve Popstars por Telefe !"

El formato, que busca seleccionar a jóvenes talentos para formar un grupo musical bajo la supervisión de un jurado especializado , debutó originalmente en 2001 por Azul Televisión y regresó para una segunda temporada en 2002 por Telefe .

De este reality surgieron bandas que marcaron toda una generación, como Bandana y Mambrú, dejando un legado imborrable en la música y la televisión argentina. / Clarín

Bandana, Mambrú Bandas como Bandana y Mambrú surgieron de este reality

