Por qué La Joaqui no aguantó más y se quebró en MasterChef Celebrity

Por Juan Pablo Strappazzon







Este jueves se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el programa en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. En esta ocasión, La Joaqui preocupó a todos tras no poder contener las lágrimas frente a todos.

La Joaqui La Joaqui preocupó a todos al no poder contener las lágrimas La Joaqui rompió en llanto en MasterChef Celebrity y conmovió a todo Todo comenzó cuando La Joaqui tuvo que presentar su plato al jurado de MasterChef. Con el paso de los minutos, su angustia se hizo evidente y decidió sincerarse frente a los jueces.

"La estoy pasando muy mal, soy fatal en la cocina", expresó la cantante entre lágrimas, y Donato de Santis le aconsejó que tuviera más confianza en sí misma.

Embed - La Joaqui se quebró al presentar su plato ante el jurado de Masterchef Celebrity Luego añadió: "Quiero ganar y empecé fatal". Como consuelo, Wanda Nara intervino: "Vos ya sos una ganadora de esta vida, tenes todo para ganar este programa y lo que te propongas, porque ya ganaste". Tras los elogios, la participante confesó que estaba muy nerviosa y, entre risas frente a cámara, comentó: "Una lloradita y a seguir".

