¡Increíble! Apenas empezó MasterChef Celebrity y este famoso ya pegó el portazo

En las últimas horas, una noticia sacudió al mundo del espectáculo: un famoso participante decidió abandonar MasterChef Celebrity a pocos días de su estreno. En esta nota, te contamos quién fue y cuáles fueron los motivos de su repentina salida del reality.

De acuerdo con distintas versiones, Maxi López decidió ausentarse de MasterChef Celebrity debido a una situación personal que lo obligó a tomar una determinación inmediata.

Hace algunos días, su pareja, Daniela Christiansson, publicó en redes sociales un mensaje que generó preocupación por su estado de salud, en pleno séptimo mes de embarazo. Ante esto, el exfutbolista no dudó en viajar de urgencia a Suiza para acompañarla.

“ Una semana va a estar allá… evidentemente ha grabado y adelantado lo suficiente como para poder irse . Luego volverá un mes entero a seguir grabando”, detalló el periodista.

Sin título El posteo de Daniela Christiansson que provocó que Maxi López viajara a verla

Por último, en el programa señalaron que Telefe le impuso ciertas condiciones antes de su partida: “Telefe, antes de partir, le impuso condiciones. Le dijo: 'Sí o sí, el próximo martes al mediodía tenés que estar acá para volver a grabar el programa'”, informaron en el ciclo. / minutouno

Quienes deseen disfrutar del programa de cocina más importante del país pueden hacerlo por Telefe de lunes a jueves en el horario de las 22:00. Las próximas semanas también saldrá los días domingos, donde ocupará el prime time de las 22:30 horas.

