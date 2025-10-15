15 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
¿Y ahora?

¡Increíble! Apenas empezó MasterChef Celebrity y este famoso ya pegó el portazo

Una inesperada decisión sorprendió a todos en MasterChef Celebrity: un famoso abandonó el reality a pocos días de su estreno. Descubrí quién fue y por qué.

¡Increíble! Apenas empezó MasterChef Celebrity y este famoso ya pegó el portazo

¡Increíble! Apenas empezó MasterChef Celebrity y este famoso ya pegó el portazo

 Por Juan Pablo Strappazzon

En las últimas horas, una noticia sacudió al mundo del espectáculo: un famoso participante decidió abandonar MasterChef Celebrity a pocos días de su estreno. En esta nota, te contamos quién fue y cuáles fueron los motivos de su repentina salida del reality.

MasterChef Celebrity Argentina: quién fue el famoso que se bajó del reality

De acuerdo con distintas versiones, Maxi López decidió ausentarse de MasterChef Celebrity debido a una situación personal que lo obligó a tomar una determinación inmediata.

Lee además
Así arrancó MasterChef Celebrity 2025: qué pasó y datos de rating
Debut

Así arrancó MasterChef Celebrity 2025: qué pasó y datos de rating
Cuándo empieza MasterChef Celebrity Argentina 2025
Atención

Cuándo empieza MasterChef Celebrity Argentina 2025
Maxi López, MasterChef Celebrity
Maxi López decidió ausentarse de MasterChef Celebrity

Maxi López decidió ausentarse de MasterChef Celebrity

Hace algunos días, su pareja, Daniela Christiansson, publicó en redes sociales un mensaje que generó preocupación por su estado de salud, en pleno séptimo mes de embarazo. Ante esto, el exfutbolista no dudó en viajar de urgencia a Suiza para acompañarla.

Una semana va a estar allá… evidentemente ha grabado y adelantado lo suficiente como para poder irse. Luego volverá un mes entero a seguir grabando”, detalló el periodista.

Sin título
El posteo de Daniela Christiansson que provocó que Maxi López viajara a verla

El posteo de Daniela Christiansson que provocó que Maxi López viajara a verla

Por último, en el programa señalaron que Telefe le impuso ciertas condiciones antes de su partida: “Telefe, antes de partir, le impuso condiciones. Le dijo: 'Sí o sí, el próximo martes al mediodía tenés que estar acá para volver a grabar el programa'”, informaron en el ciclo. / minutouno

Cómo ver en vivo Masterchef Celebrity 2025

Quienes deseen disfrutar del programa de cocina más importante del país pueden hacerlo por Telefe de lunes a jueves en el horario de las 22:00. Las próximas semanas también saldrá los días domingos, donde ocupará el prime time de las 22:30 horas.

Si querés mantenerte al tanto de todo lo que pasa en MasterChef Celebrity Argentina 2025 (los desafíos, las emociones, las decisiones del jurado y los momentos más inolvidables) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.

Temas
Seguí leyendo

Confirmado: Popstars vuelve por Telefe con una edición totalmente renovada

Mirada Oeste 2025: Mendoza celebra su cine con proyecciones y nuevas competencias

Quién es Nicolás Behringer, flamante ganador de La Voz Argentina 2025

Nicolás Behringer ganó La Voz Argentina 2025: cómo fue la gran final

El teatro Gabriela Mistral vibró con más de 80 bateristas mendocinos

El "héroe de las seis cuerdas" vuelve a rugir en Mendoza

Llega al teatro mendocino una comedia imperdible: "Solo llamé para decirte que te amo" en la Nave Cultural

La Voz Argentina 2025: cómo votar en la final

LO QUE SE LEE AHORA
Confirmado: vuelve Popstars con una edición totalmente renovada
Expectativa

Confirmado: Popstars vuelve por Telefe con una edición totalmente renovada

Las Más Leídas

Revuelo en el conocido boliche Petra de San Martín. 
juicio laboral

Grave denuncia de trabajadores del boliche Petra en San Martín

Durante la fuga, la motocicleta impactó contra dos vehículos, uno automóvil y otra motocicleta
Investigación

Persecución policial en Maipú: moto robada, accidentes y una mujer aprehendida

El robo ocurrió a plena luz del día, en la Cuarta Sección.
no hay detenidos

Denunció el robo de un maletín con dólares en plena Ciudad de Mendoza

Los arrestos se concretaron durante una serie de allanamientos
Allanamientos

Detienen en Guaymallén a dos hermanos por intento de homicidio y un crimen fatal

Cómo se votará en las elecciones 2025: dos boletas, doble urna y sin cuarto oscuro en la provincia de Mendoza.
Justicia Electoral

Cómo se votará en las elecciones 2025 en Mendoza: dos boletas, doble urna y sin cuarto oscuro

Te Puede Interesar

Qué productos y servicios aumentaron más en la provincia de Mendoza durante septiembre 2025
INFLACIÓN

Qué productos y servicios aumentaron más en la provincia de Mendoza durante septiembre 2025

Por Soledad Maturano
Científica trabajó en la escena para hallar rastros de los autores del robo. Foto: Yemel Fil. 
importante operativo

Ladrones robaron motos en una concesionaria en pleno centro

Por Pablo Segura
El Banco de Vino rechaza la inmovilización y apuesta a recuperar las exportaciones.
Vitivinicultura

El Banco de Vino rechaza la inmovilización y apuesta a recuperar las exportaciones

Por Marcelo López Álvarez