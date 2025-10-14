Así arrancó MasterChef Celebrity 2025: qué pasó y datos de rating

Este lunes se emitió el primer programa de MasterChef Celebrity Argentina 2025 , el reality en el que figuras reconocidas del país ponen a prueba sus habilidades y se enfrentan al desafío de la cocina profesional. Te contamos cómo fue el debut y cuáles fueron los números del rating .

La nueva temporada de MasterChef Celebrity Argentina 2025 arrancó con todo. Wanda Nara, conductora de esta edición, marcó el tono de la competencia con una introducción llena de expectativa: “Las cocinas vuelven a llenarse de estrellas, de confidencias y de mucho glamour. Son 24 celebridades , un mundo de sorpresas que vamos a descubrir cada noche, y no tengo dudas, nos vamos a sorprender”.

No todos los famosos tuvieron la oportunidad de cocinar en el debut: solo 12 participantes fueron seleccionados al azar por Wanda para enfrentarse al primer desafío del jurado . La consigna inicial fue simple, pero desafiante: cortar una cebolla con precisión. Entre todos, Eugenia Tobal logró destacarse y consiguió el beneficio especial de elegir las duplas para la siguiente prueba.

Su elección fue contundente: Alex Pelao . Juntos prepararon mollejas al verdeo con arroz blanco. Las demás combinaciones se formaron así: Miguel Ángel Rodríguez con Pablo Lescano, La Joaqui con Momi Giardina, Esteban Mirol con Andy Chango, Marixa Balli con Evangelina Anderson y Diego “Peque” Schwartzman con Sofía Martínez.

Cada dupla dispuso de 45 minutos para elaborar un plato de bodegón que conquistara al exigente jurado. Las primeras en celebrar fueron Sofía Martínez y Peque Schwartzman, gracias a sus costillitas riojanas, junto a Marixa Balli y Evangelina Anderson, que brillaron con sus escalopes al marsala. Ambas parejas lograron subir al balcón y evitar la gala de eliminación.

Por su parte, las duplas de Eugenia Tobal y Alex Pelao, y de Esteban Mirol y Andy Chango, fueron reconocidas como las ganadoras del desafío. En cambio, La Joaqui y Momi Giardina, junto con Miguel Ángel Rodríguez y Pablo Lescano, no convencieron al jurado con sus platos y quedaron en riesgo, luciendo los delantales grises.

Cuánto midió el rating del debut de Masterchef Celebrity 2025

El estreno de MasterChef Celebrity Argentina 2025 superó las expectativas y se convirtió en uno de los grandes aciertos de la noche televisiva. Con un promedio de 17.5 puntos de rating y picos que alcanzaron los 18.5, el programa marcó un inicio fuerte y dejó a Telefe al frente del prime time. / lmneuquen

Dónde ver MasterChef Celebrity 2025

Quienes deseen disfrutar del programa de cocina más importante del país pueden hacerlo por Telefe, a partir de las 22:00 horas.

Y si querés mantenerte al tanto de todo lo que pasa en MasterChef Celebrity Argentina 2025 (los desafíos, las emociones, las decisiones del jurado y los momentos más inolvidables) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.