Así arrancó MasterChef Celebrity 2025: qué pasó y datos de rating

Este lunes se emitió el primer programa de MasterChef Celebrity Argentina 2025, el reality en el que figuras reconocidas del país ponen a prueba sus habilidades y se enfrentan al desafío de la cocina profesional. Te contamos cómo fue el debut y cuáles fueron los números del rating.
Estreno MasterChef Celebrity 2025: cómo fue el primer programa
La nueva temporada de MasterChef Celebrity Argentina 2025 arrancó con todo. Wanda Nara, conductora de esta edición, marcó el tono de la competencia con una introducción llena de expectativa: “Las cocinas vuelven a llenarse de estrellas, de confidencias y de mucho glamour. Son 24 celebridades, un mundo de sorpresas que vamos a descubrir cada noche, y no tengo dudas, nos vamos a sorprender”.
No todos los famosos tuvieron la oportunidad de cocinar en el debut: solo 12 participantes fueron seleccionados al azar por Wanda para enfrentarse al primer desafío del jurado. La consigna inicial fue simple, pero desafiante: cortar una cebolla con precisión. Entre todos, Eugenia Tobal logró destacarse y consiguió el beneficio especial de elegir las duplas para la siguiente prueba.
MasterChef Celebrity (2)
Eugenia Tobal y Alex Pelao en MasterChef Celebrity
Telefe
Su elección fue contundente: Alex Pelao. Juntos prepararon mollejas al verdeo con arroz blanco. Las demás combinaciones se formaron así: Miguel Ángel Rodríguez con Pablo Lescano, La Joaqui con Momi Giardina, Esteban Mirol con Andy Chango, Marixa Balli con Evangelina Anderson y Diego “Peque” Schwartzman con Sofía Martínez.
Cada dupla dispuso de 45 minutos para elaborar un plato de bodegón que conquistara al exigente jurado. Las primeras en celebrar fueron Sofía Martínez y Peque Schwartzman, gracias a sus costillitas riojanas, junto a Marixa Balli y Evangelina Anderson, que brillaron con sus escalopes al marsala. Ambas parejas lograron subir al balcón y evitar la gala de eliminación.
Por su parte, las duplas de Eugenia Tobal y Alex Pelao, y de Esteban Mirol y Andy Chango, fueron reconocidas como las ganadoras del desafío. En cambio, La Joaqui y Momi Giardina, junto con Miguel Ángel Rodríguez y Pablo Lescano, no convencieron al jurado con sus platos y quedaron en riesgo, luciendo los delantales grises.
Cuánto midió el rating del debut de Masterchef Celebrity 2025
El estreno de MasterChef Celebrity Argentina 2025 superó las expectativas y se convirtió en uno de los grandes aciertos de la noche televisiva. Con un promedio de 17.5 puntos de rating y picos que alcanzaron los 18.5, el programa marcó un inicio fuerte y dejó a Telefe al frente del prime time. / lmneuquen
Dónde ver MasterChef Celebrity 2025
Quienes deseen disfrutar del programa de cocina más importante del país pueden hacerlo por Telefe, a partir de las 22:00 horas.