Nicolás Behringer ganó La Voz Argentina 2025: cómo fue la gran final.

El anuncio más esperado de la noche lo realizó Nicolás Occhiato , conductor de La Voz Argentina 2025 , quien pronunció el nombre del ganador ante un silencio absoluto del estudio. En una gala llena de emoción, Nicolás Behringer se consagró como el nuevo campeón representando al Team Luck Ra .

El joven artista se impuso por votación popular al resto de los finalistas: Alan Lez, Milagros Gerez Amud y Eugenia Rodríguez.

Antes de conocerse el veredicto, los cuatro finalistas se subieron al escenario para compartir canciones con sus respectivos coaches, en una noche que combinó talento, complicidad y momentos inolvidables.

Eugenia Rodríguez, del Team Miranda!, interpretó junto al dúo el clásico “Valiente” de Pimpinela, en una versión que fue celebrada en el estudio. Por su parte, Milagros Amud, del Team Soledad, emocionó con su interpretación de “Garganta con arena”, de Cacho Castaña, junto a Soledad Pastorutti.

Eugenia González y Miranda! la rompen toda juntos en el escenario



#LaVozArgentina con Nico Occhiato por Telefe También en HBO MAX

Milagros Amud y Soledad interpretan "Garganta con arena" en la final de #LaVozArgentina



#LaVozArgentina con Nico Occhiato por Telefe También en HBO MAX

Luego, Nicolás tuvo su momento destacado al cantar junto a su coach "Que me falte todo", mientras que Alan Lez, del Team Lali, se lució interpretando “33” junto a Lali Espósito, en una performance que encendió el escenario.

Nicolás Beringer lo da todo con Luck Ra en la final de #LaVozArgentina

#LaVozArgentina con Nico Occhiato por Telefe También en HBO MAX

Alan Lez y Lali cierran la noche arriba del escenario



#LaVozArgentina con Nico Occhiato por Telefe También en HBO MAX

Tras las últimas performances, el estudio palpitó toda la emoción de los competidores. Los cuatro finalistas se tomaron de las manos mientras el conductor anunciaba que las votaciones estaban cerradas. La expectativa creció segundo a segundo hasta que el conductor pronunció el nombre del ganador: “¡Nicolás Behringer!”.

Nicolás Behringer es el ganador de #LaVozArgentina



#LaVozArgentina con Nico Occhiato por Telefe También en HBO MAX

El representante del Team Luck Ra se quebró al escuchar su nombre. Abrazó a sus compañeros, levantó el trofeo y agradeció entre lágrimas al público y a su familia por acompañarlo durante todo el proceso. En el cierre, Luck Ra, quien corrió a saludarlo, lo felicitó con un efusivo abrazo que terminó en el piso, generando risas en todo el estudio