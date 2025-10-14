Quién es Nicolás Behringer, flamante ganador de La Voz Argentina 2025

Este lunes, Nicolás Behringer , del Team Luck Ra , se consagró como el flamante ganador del reality de La Voz Argentina 2025 , tras una noche cargada de emoción y suspenso. En esta nota, te contamos quién es y cuál fue el premio que obtuvo .

Desde Buenos Aires y con 28 años, Nicolás Behringer se convirtió en una figura dentro del Team Luck Ra . Tras la pérdida de sus padres, asumió el rol de cuidador de su hermana menor. “ Hace unos cuantos años que estamos solos, vivimos por nuestra cuenta, somos ella y yo nomás. Somos el círculo completo, es un dúo familiar ”, expresó en el mes de julio.

Su historia de vida y su experiencia como artista callejero conmovieron al jurado y a los televidentes. Su voz potente brilló con temas como Imágenes paganas y Nunca lo olvides, destacándose por ser único.

Audiciones a ciegas: Prófugos

Batallas: Need You Now (con Ayelén Salina)

Knockouts: Imágenes paganas

Playoffs: Better Man

1° Round: Mama, I'm Coming Home

2° Round: Nunca lo olvides

3° Round: Vuelve (con Thomas Dantas)

4° Round: Ala Delta

Cuartos de final: Honesty

Semifinal: Is This Love

Un momento que conmovió a todos ocurrió cuando Luck Ra, ante la sorpresa y aplausos del público y sus compañeros, le regaló a Nicolás un celular nuevo. Hasta ese momento, el participante tenía un dispositivo muy antiguo que dificultaba crear contenido de calidad.

voz-argentina Luck Ra junto a Nicolás Behringer

Como flamante ganador, Nicolás Behringer se llevó un premio de 70 millones de pesos, un auto 0 KM Volkswagen Tera y la oportunidad de firmar un contrato con la discográfica Universal.

