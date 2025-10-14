14 de octubre de 2025
Quién es Nicolás Behringer, flamante ganador de La Voz Argentina 2025

Nicolás Behringer se consagró ganador del reality La Voz Argentina 2025. Descubrí quién es, su historia y los premios que se llevó tras una final emocionante.

Quién es Nicolás Behringer, flamante ganador de La Voz Argentina 2025

Quién es Nicolás Behringer, flamante ganador de La Voz Argentina 2025

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este lunes, Nicolás Behringer, del Team Luck Ra, se consagró como el flamante ganador del reality de La Voz Argentina 2025, tras una noche cargada de emoción y suspenso. En esta nota, te contamos quién es y cuál fue el premio que obtuvo.

La Voz Argentina (2)
Nicolás Behringer, flamante ganador de La Voz Argentina 2025

Nicolás Behringer, flamante ganador de La Voz Argentina 2025

Descubrí quién es Nicolás Behringer, campeón de La Voz Argentina 2025

Desde Buenos Aires y con 28 años, Nicolás Behringer se convirtió en una figura dentro del Team Luck Ra. Tras la pérdida de sus padres, asumió el rol de cuidador de su hermana menor. “Hace unos cuantos años que estamos solos, vivimos por nuestra cuenta, somos ella y yo nomás. Somos el círculo completo, es un dúo familiar”, expresó en el mes de julio.

Nicolás Behringer ganó La Voz Argentina 2025: cómo fue la gran final.
Nicolás Behringer ganó La Voz Argentina 2025: cómo fue la gran final
La Voz Argentina 2025: cómo votar en la final
La Voz Argentina 2025: cómo votar en la final

Su historia de vida y su experiencia como artista callejero conmovieron al jurado y a los televidentes. Su voz potente brilló con temas como Imágenes paganas y Nunca lo olvides, destacándose por ser único.

Su camino hasta la final:

  • Audiciones a ciegas: Prófugos
  • Batallas: Need You Now (con Ayelén Salina)
  • Knockouts: Imágenes paganas
  • Playoffs: Better Man
  • 1° Round: Mama, I'm Coming Home
  • 2° Round: Nunca lo olvides
  • 3° Round: Vuelve (con Thomas Dantas)
  • 4° Round: Ala Delta
  • Cuartos de final: Honesty
  • Semifinal: Is This Love

Un momento que conmovió a todos ocurrió cuando Luck Ra, ante la sorpresa y aplausos del público y sus compañeros, le regaló a Nicolás un celular nuevo. Hasta ese momento, el participante tenía un dispositivo muy antiguo que dificultaba crear contenido de calidad.

voz-argentina
Luck Ra junto a Nicolás Behringer

Luck Ra junto a Nicolás Behringer

Como flamante ganador, Nicolás Behringer se llevó un premio de 70 millones de pesos, un auto 0 KM Volkswagen Tera y la oportunidad de firmar un contrato con la discográfica Universal.

Si querés conocer todos los detalles de la gran final de La Voz Argentina 2025, desde las presentaciones hasta los momentos que sorprendieron al público y al jurado, hacé clic acá y enterate de todo.

