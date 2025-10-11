11 de octubre de 2025
{}
Fuerte escrache a Marina Calabró: qué hizo y por qué generó tanta polémica

Marina Calabró vuelve a estar en el centro de la tormenta tras ser escrachada en redes. Enterate qué pasó y por qué causó tanta polémica en esta nota.

 Por Juan Pablo Strappazzon

Marina Calabró volvió a quedar en el centro de la polémica tras ser escrachada en redes sociales. El momento, captado en fotos, no tardó en viralizarse entre los usuarios. En esta nota, te contamos en detalle qué pasó y por qué generó tanto revuelo.

Vecinos del barrio de Núñez volvieron a señalar a Marina Calabró por estacionar su auto de manera indebida cada vez que pasa la noche en la casa de su pareja, Rolando Barbano. Aunque esta no es la primera vez que reciben quejas similares, la periodista no se ha manifestado al respecto, a pesar del creciente malestar en la comunidad.

En esta ocasión, la influencer Pochi de Gossipeame compartió en su cuenta de Instagram las imágenes enviadas por los residentes, que muestran claramente el vehículo de Calabró obstruyendo el paso, avivando así la polémica.

La foto que Pochi de Gossipeame compartió en su cuenta de Instagram

