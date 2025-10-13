El "héroe de las seis cuerdas" vuelve a rugir en Mendoza

Claudio "Tano" Marciello , el "héroe de las seis cuerdas" y uno de los guitarristas más emblemáticos del heavy metal argentino , vuelve a la provincia de Mendoza con su proyecto solista C.T.M para presentar Vive, su último trabajo discográfico. La cita será el Arena Maipú Stadium el próximo domingo 19 de octubre.

Luego de agotar dos fechas en el Teatro Flores y cerrar el 2024 en el estadio Malvinas Argentinas, el músico e histórico guitarrista Claudio Tano Marciello anuncia con CTM la gira nacional conmemorando a Almafuerte .

Como parte de la histórica banda del heavy metal argentino, el músico se presentará con su nueva formación, en una gira que viene llevando adelante por distintas regiones y su regreso a la provincia de Mendoza . Para el toque de este próximo domingo las entradas están disponibles en Ticketek.com.ar y boletería del Arena .

Reconocido por su extensa trayectoria como alma sonora de Almafuerte y por una carrera solista marcada por la sensibilidad y la potencia, el "Tano" Marciello ofrecerá en Mendoza un show cargado de virtuosismo, identidad y emoción. Su actual formación en C.T.M - proyecto que lidera desde la disolución de Almafuerte - incorpora nuevas composiciones, pasajes instrumentales y toda la impronta del metal argentino.

El "Tano" Marciello, alma sonora de Almafuerte en Mendoza

Un festejo al legado de Almafuerte y el heavy metal, se presenta a Mendoza

Como pieza fundamental del heavy metal nacional, el guitarrista Claudio Tano Marciello conmemora Almafuerte en los escenarios.

Bajo su formación CTM que comparte con Leandro Radaelli (Bajo y voz), Giuliano Noe (guitarra) y Melina Marciello (Batería) en octubre se embarca en la gira por las principales ciudades de nuestro país para celebrar la música de Almafuerte.

En vivo, Marciello hará un repaso por su último disco "Emergencia", canciones de su discografía solista y los clásicos de Almafuerte, la banda fundada por Ricardo Iorio, con la que compartieron décadas de historia.

Una cita imperdible para los fanáticos del heavy metal nacional, que quieren escuchar a uno de los guitarristas más importantes del género.