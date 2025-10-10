10 de octubre de 2025
Mendoza recibió a 80 compradores internacionales en el marco de Vinexpo Explorer

Con la presencia de 80 compradores internacionales, el evento generó vínculos estratégicos para potenciar las exportaciones de vino de Mendoza.

Provenientes de distintos países de Europa, Asia y América del Norte, 80 compradores internacionales llegaron a Mendoza para participar en Vinexpo Explorer un evento de alto perfil que conectó a destacadas bodegas locales con importadores de todo el mundo.

Organizado por ProMendoza, el Gobierno de Mendoza y Vinexposium el evento se consolidó como una plataforma clave para potenciar la exportación de vino mendocino generando múltiples oportunidades comerciales para los productores locales.

Los visitantes internacionales destacaron la alta calidad, la diversidad de etiquetas, los precios competitivos y la calidez de la experiencia. Para muchos fue su primera visita a la provincia y una oportunidad única de conocer en profundidad el potencial vitivinícola de Mendoza.

Una experiencia fascinante coincidieron los compradores que llegaron a Mendoza

James Boden de la firma Good Pair Days, que comercializa vinos en Reino Unido y Australia, expresó: “Fue una experiencia fascinante. La posibilidad de visitar las bodegas y ver dónde se elaboran los vinos fue increíble. En cuanto a negocios resultó muy productiva. Busco vinos de todos los precios y estoy convencido de que concretaré acuerdos con algunas bodegas locales”.

Por su parte Froy Monteverde de Greyestone Partners Estados Unidos valoró la selección de productos ofrecida en Mendoza: “es difícil hacer un vino malo hoy en día La calidad es extraordinaria y los precios están alineados con lo que el mercado internacional busca Argentina está muy enfocada en los valores que los compradores necesitamos".

Desde Canadá, Rayel Swan de NSLC destacó el valor de la experiencia: “Fue una gran oportunidad para conocer diferentes bodegas y sus particularidades. Trabajo en retail y me llevo muchos contactos con los que seguramente trabajaremos en el futuro”.

Margaux Carpentier empresaria francesa que comercializa vinos en el Reino Unido, agregó: “En muy poco tiempo pudimos conocer una gran cantidad de bodegas de distintos puntos de Mendoza Aprendimos sobre varietales suelos y vimos proyectos de enorme calidad y visión La experiencia fue fenomenal”.

Vinexpo Explorer Mendoza marcó un hito en la historia del comercio exterior vitivinícola de la provincia, reafirmando a Mendoza como uno de los grandes referentes del vino en el mundo.

