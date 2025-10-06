El vino argentino al mundo: Mendoza recibe a los principales compradores globales

La provincia de Mendoza es la primera región de Sudamérica en ser sede de Vinexpo Explorer 2025 , un encuentro que congrega a importantes compradores e invitados internacionales con destacados representantes de las bodegas locales . Este reconocimiento no solo fortalece el liderazgo de Mendoza en la industria vitivinícola , sino que también proyecta a la Argentina en el escenario global de los importadores de vino .

La apertura oficial del evento, encabezada por el Gobernador Alfredo Cornejo , se llevó a cabo en el Espacio Arizu de Godoy Cruz , contando con la participación de 150 bodegas de toda la provincia. Entre las personalidades presentes destacaron la vicegobernadora Hebe Casado , el intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli , y el director general de la organización francesa Vinexposium, Rodolphe Lameyse .

Vinexpo Explorer Mendoza 2025 se ha posicionado como un destino comercial de clase mundial , abriendo nuevas puertas a la exportación y al reconocimiento global del vino del hemisferio sur . La magnitud de esta edición promete superar a las anteriores realizadas en regiones de renombre como Beaujolais (Francia) , Sonoma County (EE. UU.) , Austria , Quebec (Canadá) y Virginia (EE. UU.) .

Por primera vez, Mendoza recibe simultáneamente a 80 compradores internacionales con un interés explícito en adquirir etiquetas de diversas gamas, rangos de precios, varietales y orígenes para los principales mercados del planeta. La convocatoria incluye representantes de más de veinte países , entre los que se encuentran Alemania, Canadá, España, Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Corea del Sur y Países Bajos , entre otros.

Durante la ceremonia, el Gobernador Cornejo enfatizó que la designación de Mendoza como anfitriona constituye "un hito para nuestra vitivinicultura, sino también para toda la Argentina". Subrayó el orgullo provincial al ser reconocida como una de las grandes capitales del vino, destacando la pasión y el compromiso de los mendocinos, atributos que se combinan con las condiciones únicas del terroir y el clima para dar origen a vinos valorados por su autenticidad y calidad.

En su intervención, Rodolphe Lameyse, director general de Vinexposium, expresó su orgullo al ver a tantas personas de distintas partes del mundo reunidas en Mendoza. Agradeció la lealtad y el apoyo constante de los referentes que siguen el evento, afirmando que ellos son una parte fundamental en la construcción de “el futuro del vino”.

image Alfredo Cornejo junto al titular Vinexposium, Rodolphe Lameyse, durante la apertura del encuentro que busca vincular a los importadores globales de vino y bebidas con los productores de Mendoza

Visión estratégica y oportunidades

Desde la perspectiva institucional, la titular de ProMendoza, Patricia Giménez, señaló que la realización de este encuentro, que involucró casi un año de trabajo, marca “un antes y un después” para la provincia, dado el calibre de los 80 compradores de primer nivel presentes. Por su parte, el intendente Costarelli celebró que la apertura de un evento de tal magnitud se realizara en Godoy Cruz, poniendo en valor la recuperación y revalorización del Espacio Arizu como un lugar de encuentro cultural y empresarial.

Los compradores extranjeros tomarán contacto con 150 bodegas argentinas que se registraron para participar del encuentro buscando incrementar sus exportaciones.

La visión de largo plazo sobre el potencial mendocino fue reforzada por el empresario vitivinícola Manuel Otero Gudiño, quien ya visitó anteriormente la provincia, y destacó que la misma posee condiciones excepcionales para el cultivo de la vid. Gudiño, cuya compañía cuenta con una red comercial consolidada en Europa y Estados Unidos, explicó que el objetivo central de la producción local es obtener vinos que el mundo desee beber, ofreciendo estilos muy distintos a los de países como España, Francia o Italia.

Las ventajas fitosanitarias del secano

Analizando las ventajas competitivas de la vitivinicultura mendocina frente a la europea, Otero Gudiño remarcó que las condiciones fitosanitarias locales son notoriamente superiores. La gran ventaja de Mendoza radica en ser un lugar seco, con muy poca agua natural. Este clima, al no ser atlántico o marítimo, como ocurre en Europa donde las lluvias anuales obligan a realizar hasta veinte tratamientos para proteger la cosecha, permite que, mediante modernos sistemas de viticultura y control de riego, se obtenga una fruta sana de alto potencial.

El clima seco y el estricto control del riego, que garantizan el agua justa y necesaria para cada planta, marcan una diferencia sustancial, permitiendo obtener altos rendimientos con una calidad de fruta excelente, cimentando así la base para los vinos de gran calidad que hoy se promueven globalmente.

Las actividades de este encuentro internacional continuarán hasta el jueves en diversas locaciones de la provincia, consolidando la invitación del Gobernador Cornejo a que los visitantes disfruten de "conexiones valiosas y experiencias inolvidables que sigan llevando los vinos de Mendoza al mundo”.