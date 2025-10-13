Llega al teatro mendocino una comedia imperdible: "Solo llamé para decirte que te amo" en la Nave Cultural

La cita es el sábado 18 de octubre a las 21:30 horas en la Nave Cultural

Por Sitio Andino MuchoShow







En el marco del Día de la Madre, la Sala 2 de la Nave Cultural será escenario del estreno de “Solo llamé para decirte que te amo”, una comedia imperdible llega al teatro de Mendoza. Se trata de una comedia ideal para reír, emocionarse y disfrutar en familia. La cita es el sábado 18 de octubre a las 21:30 horas.

Una comedia que refleja la vida familiar llega al teatro mendocino La historia gira en torno a Patricia, una mujer docente y jefa de hogar que convive con sus dos hijos jóvenes, su hermana, su madre y la novia de uno de ellos. Entre mates, discusiones y anécdotas cotidianas, la rutina familiar se sacude cuando suena el teléfono y una voz al otro lado despierta recuerdos, esperanzas y un final inesperado. Con una mezcla de humor y ternura, la obra invita a reflexionar sobre cómo una simple frase puede cambiarlo todo.

teatro, mendoza “Solo llamé para decirte que te amo”, llega al teatro de Mendoza El espectáculo cuenta con la dirección de Guillermo Troncoso y la asistencia de Eleonora Acosta, quienes repiten el exitoso equipo de producción escenográfica de Bajo Terapia. El elenco está integrado por Graciela Lopresti, Érica Gómez, Carlos Romero, Gabriela Vega, Marina Villalba, Ignacio Di Cesare y Nicolás Gómez, bajo la escenografía de Rodolfo Carmona.

Las entradas ya están disponibles en EntradaWeb, con un valor de $8.000 en preventa y $10.000 la general. Además, los jubilados con domicilio en Ciudad de Mendoza y que perciban la jubilación mínima podrán retirar entradas gratuitas (con cupo limitado) en la boletería de la Nave Cultural.

teatro, mendoza Con una mezcla de humor y ternura, la obra invita a reflexionar sobre cómo una simple frase puede cambiarlo todo. La producción cuenta con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro y la producción general de Jugo Cultural, con Romina Cano Porras en la producción ejecutiva y Gina Luco en la asistencia de producción. Con humor, emoción y una historia cercana, “Solo llamé para decirte que te amo” promete ser una de las propuestas más entrañables para celebrar este Día de la Madre en el teatro mendocino.