17 de octubre de 2025
Sitio Andino
Adiós, leyenda

El rock está de luto: murió Ace Frehley, el legendario guitarrista de Kiss

El rock despide a una leyenda con la muerte de Ace Frehley, histórico guitarrista y fundador de Kiss. Repasá los detalles de la triste noticia.

El rock está de luto: murió Ace Frehley, el legendario guitarrista de Kiss

El rock está de luto: murió Ace Frehley, el legendario guitarrista de Kiss

Sitio Andino MuchoShow

En las últimas horas, una noticia conmovió al mundo del rock: a los 74 años murió Ace Frehley, icónico guitarrista y miembro fundador de Kiss. En esta nota, te contamos todos los detalles sobre su fallecimiento y el legado que dejó.

kiss
Paul Stanley, Ace Frehley y Gene Simmon

Paul Stanley, Ace Frehley y Gene Simmon

Falleció Ace Frehley, una de las leyendas del rock

Según diversas fuentes, Ace Frehley falleció a causa de una hemorragia cerebral provocada por un accidente doméstico. El portal estadounidense TMZ informó que el músico había sido internado hace dos semanas debido a un grave cuadro de salud. Durante su internación permaneció conectado a un respirador y, pese a los esfuerzos médicos, no mostró signos de mejoría. Finalmente, su familia tomó la difícil decisión de desconectarlo del soporte vital.

Reconocido por encarnar al icónico “The Spaceman”, Frehley fue parte esencial de la formación original de Kiss, junto a Gene Simmons, Paul Stanley y Peter Criss. Se unió a la banda desde su creación, en 1973, y permaneció hasta 1982, año de su primera salida. Regresó en 1996 para la recordada gira de reunión, continuando hasta 2002.

Su talento marcó clásicos inmortales como “Detroit Rock City”, “Rock and Roll All Nite” y “I Was Made for Lovin’ You”, temas que consolidaron el sonido inconfundible de Kiss.

Tras alejarse del grupo, lanzó su proyecto Frehley’s Comet, con el que recorrió escenarios internacionales y editó varios discos. En su carrera solista brilló con versiones y composiciones propias, entre ellas “New York Groove” y “Into the Night”, que reflejaron su estilo único.

En los últimos años, Frehley se mantuvo activo en el mundo del rock, participando en homenajes y colaboraciones con nuevas generaciones de músicos que lo consideraban una figura influyente e irreemplazable dentro del género. / NA

