Maxi López se mandó una en MasterChef Celebrity y hasta incomodó a Wanda Nara

Por Juan Pablo Strappazzon







Este miércoles se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el programa en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. En esta ocasión, Maxi López protagonizó un insólito momento que llegó a incomodar incluso a Wanda Nara.

Maxi López incomodó a Wanda Nara en MasterChef Celebrity Todo comenzó cuando Maxi López debió presentar su segundo plato ante el jurado. Al ser consultado por el nombre, el exfutbolista reveló que lo había bautizado como “La bondiola de Wanda”.

Inmediatamente, las risas invadieron el estudio y Wanda Nara no pudo ocultar su incomodidad. Damián Betular quiso saber el motivo del nombre, y el exjugador respondió con una sonrisa: “En una época le gustaba la bondiola”.

Embed - "La bondiola de Wanda": el plato de Maxi López que hizo reír a todos - Masterchef Celebrity Luego agregó: “Sé que ahora está más en la hamburguesa, pero este es un plato que cocinaba hace mucho tiempo”. Lejos de entrar en polémicas, la empresaria salió del tema con elegancia y desvió la atención con una pregunta neutral sobre cuántos idiomas sabía su ex.

El momento se viralizó rápidamente en redes sociales y quedó como uno de los más curiosos de lo que va de MasterChef Celebrity. Si querés mantenerte al tanto de todo lo que pasa en el reality (los desafíos, las emociones, las decisiones del jurado y los momentos más inolvidables) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.