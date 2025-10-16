16 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
No se puede creer

Maxi López se mandó una en MasterChef Celebrity y hasta incomodó a Wanda Nara

Maxi López sorprendió en MasterChef Celebrity con un momento inesperado que hizo reír a todos e incomodó hasta a Wanda Nara. Enterate qué pasó.

Maxi López se mandó una en MasterChef Celebrity y hasta incomodó a Wanda Nara

Maxi López se mandó una en MasterChef Celebrity y hasta incomodó a Wanda Nara

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este miércoles se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el programa en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. En esta ocasión, Maxi López protagonizó un insólito momento que llegó a incomodar incluso a Wanda Nara.

Maxi López incomodó a Wanda Nara en MasterChef Celebrity

Todo comenzó cuando Maxi López debió presentar su segundo plato ante el jurado. Al ser consultado por el nombre, el exfutbolista reveló que lo había bautizado como “La bondiola de Wanda”.

Lee además
¡Sorpresa en MasterChef Celebrity! Un famoso inesperado se incorpora al reality
¿Te lo esperabas?

¡Sorpresa en MasterChef Celebrity! Un famoso inesperado se incorpora al reality
¡Increíble! Apenas empezó MasterChef Celebrity y este famoso ya pegó el portazo
¿Y ahora?

¡Increíble! Apenas empezó MasterChef Celebrity y este famoso ya pegó el portazo

Inmediatamente, las risas invadieron el estudio y Wanda Nara no pudo ocultar su incomodidad. Damián Betular quiso saber el motivo del nombre, y el exjugador respondió con una sonrisa: “En una época le gustaba la bondiola”.

Embed - "La bondiola de Wanda": el plato de Maxi López que hizo reír a todos - Masterchef Celebrity

Luego agregó: “Sé que ahora está más en la hamburguesa, pero este es un plato que cocinaba hace mucho tiempo”. Lejos de entrar en polémicas, la empresaria salió del tema con elegancia y desvió la atención con una pregunta neutral sobre cuántos idiomas sabía su ex.

El momento se viralizó rápidamente en redes sociales y quedó como uno de los más curiosos de lo que va de MasterChef Celebrity. Si querés mantenerte al tanto de todo lo que pasa en el reality (los desafíos, las emociones, las decisiones del jurado y los momentos más inolvidables) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.

Temas
Seguí leyendo

Así arrancó MasterChef Celebrity 2025: qué pasó y datos de rating

Cuándo empieza MasterChef Celebrity Argentina 2025

La Oreja de Van Gogh confirma el regreso de Amaia Montero y prepara una gira mundial

Confirmado: Popstars vuelve por Telefe con una edición totalmente renovada

Mirada Oeste 2025: Mendoza celebra su cine con proyecciones y nuevas competencias

Quién es Nicolás Behringer, flamante ganador de La Voz Argentina 2025

Nicolás Behringer ganó La Voz Argentina 2025: cómo fue la gran final

El teatro Gabriela Mistral vibró con más de 80 bateristas mendocinos

LO QUE SE LEE AHORA
¡Sorpresa en MasterChef Celebrity! Un famoso inesperado se incorpora al reality
¿Te lo esperabas?

¡Sorpresa en MasterChef Celebrity! Un famoso inesperado se incorpora al reality

Las Más Leídas

Cómo van las obras de ampliación del Metrotranvía y cuándo finalizarán
Transporte públicos

Cómo van las obras de ampliación del Metrotranvía y cuándo finalizarán

El radicalismo universitario marca un giro político histórico y significativo 
Giro político

Elecciones UNCuyo: el radicalismo se quedó con un centro de estudiantes tras 12 años de conducción peronista

Grave agresión a policías en Godoy Cruz. 
violencia

Atacaron a tiros a policías que patrullaban Godoy Cruz

A punto de concluir la Megaobra en San Rafael. video
Renovación urbana

San Rafael ultima detalles de la ex Terminal, una obra que redefine el centro

Se suspenden las clases presenciales por Zonda en esta zona de Mendoza.
Para tener en cuenta

Se suspenden las clases presenciales por Zonda en esta zona de Mendoza

Te Puede Interesar

Desde ahora, los jueces penales deberán trabajar también por la tarde
doble turno

Desde ahora, los jueces penales deberán trabajar también por la tarde

Por Cecilia Zabala
El medicamento gemelo de Ozempic ya llegó a Mendoza: dilema entre el interés y la venta.
Novedoso

El medicamento "gemelo" de Ozempic ya llegó a Mendoza: dilema entre el interés y la venta

Por Natalia Mantineo
El empleo formal se hunde y la industria se paralizan, la economía argentina en punto muerto
Recesión

El empleo formal se hunde y la industria se paralizan, la economía argentina en punto muerto

Por Marcelo López Álvarez