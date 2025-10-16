Historias, emociones y humor se apoderan del escenario mendocino este octubre

Una AGENDA JUGOSA, de Jugo Cultural, llega a Mendoza con una grilla que promete cautivar a todos los públicos. Durante la segunda quincena de octubre , la provincia se enciende con propuestas de teatro , humor, y, sobre todo, shows en vivo, ideales para compartir entre amigos, en pareja o en familia.

“La C.I.T.A.” vuelve al Teatro Tajamar el viernes 17 de octubre a las 22:00 h : un encuentro entre Delia y Walter planeado para ser perfecto… hasta que todo empieza a descontrolarse. Esta obra mezcla música, tecnología y humor en una historia donde las emociones no siempre responden a los protocolos, pero sí garantizan una noche inolvidable. Con las actuaciones de Lisette Velázquez y Nicolás Gómez. Podés adquirir la entrada en este link.

Agenda cultural Llega al teatro mendocino una comedia imperdible: "Solo llamé para decirte que te amo" en la Nave Cultural

Ese mismo día, a las 21, el Teatro Selectro recibe a " El Show de Nachito Salagueri" . Un espectáculo de stand-up del comediante argentino Nachito Saralegui que combina monólogos, música e interacción con el público. El show repasa momentos divertidos y a veces perturbadores de su vida desde una perspectiva personal y cómica.

El sábado 18 de octubre, a las 21.30 h, llega a la Nave Cultural: Sólo llamé para decirte que te amo. Una comedia entrañable que te va a hacer reír hasta llorar.

Patricia es docente, jefa de hogar, vive con sus dos hijos jóvenes, su hermana, su madre y la novia de uno de los hijos! Imaginate un domingo en esta familia entre mates, discusiones, charlas y anécdotas… hasta que suena el teléfono. La voz al otro lado despierta suspiros, esperanzas… ¡y un inesperado final! Entre risas, te da ganas de abrazar a Patricia por seguir de pie y, también, reflexionar sobre cómo una simple frase puede cambiarlo todo.

Esta producción repite fórmula con el equipo de dirección y producción escenográfica de Bajo Terapia. La dirección es de Guillermo Troncoso, la asistencia de dirección es de Eleonora Acosta, producción escenográfica Rodolfo Carmona y un gran elenco: Graciela Lopresti, Erica Gómez, Carlos Romero, Gabriela Vega, Marina Villalba, Ignacio Di Cesare, Nicolás Gómez.

Las entradas tienen un valor de $8.000 en la preventa, $10.000 la entrada general y se consiguen en EntradaWeb.

Los jubilados que tengan domicilio en Capital y cobren la mínima, podrán retirar sus entradas gratuitas (con cupo) en la boletería de la Nave Cultural.

Sin título

Ese mismo día, a las 20 h, en el Teatro Selectro se presenta "Probando Gambetas" con el Trinche. Un patio, un micrófono y muchas ideas. En este confuso episodio, Martín Dardik, más conocido como Trinche, nos abre las puertas de su casa para presentar Probando Gambetas. Una hora de chistes, experimentos y sorpresas para que te cagues de risa. Las entradas se pueden adquirir aquí.

ProbandoGambetas-MENDOZA_WEBQSU!

En el Cine Teatro Plaza, el viernes 24 de octubre, se presentará el talentoso actor Pablo Angeli, quien interpreta a Carmen y Osvaldo, una pareja que vive situaciones cotidianas abordadas de manera hilarante, para no parar de reír. Es una experiencia llena de risas aseguradas, donde también participa la hija de la pareja, Luly.

Con su ingenio y habilidad para conectar con el público, Angeli logra darle vida a estos dos personajes tan peculiares y entrañables.

Las entradas se pueden adquirir por Entradaweb.

Feed 1080x1350 MENDOZA

Ese mismo día, Barbi Recanati llega por primera vez a Mendoza, para presentar su nuevo disco "Único y nuestro", a las 20h en Foxy Live (San Martín 2289, Ciudad de Mendoza). Las entradas tienen un valor de $15.000 la preventa 1, $18.0000 la Preventa 2, y $20.000 pesos la entrada general, y se encuentran disponibles en Entradaweb.

Siguiendo con la línea conceptual y sonora de Ubicación en tiempo real (2020, nominado al Latin Grammy y ganador de un Gardel) y El Final de las cosas (2023, Nominado al Gardel), Único y nuestro trae un poco más de oscuridad a la pista de baile de una generación todavía en romance con el mundo análogo del rock.

BR-UYN-MENDOZA-1080x1440

El sábado 25 de octubre, a las 21 h en el Teatro Selectro, Mike Chouhy presenta Ruido de Mate, su nuevo unipersonal de stand up: un monólogo cargado de observaciones cotidianas, canciones al piano y momentos de improvisación con el público.

Después de miles de personas que lo vieron en redes y teatros, Mike vuelve con una propuesta simple: bajar las expectativas. Porque cuando uno espera poco, cualquier cosa sorprende. Incluso este show.

Ruido de Mate no tiene un tema central. Habla un poco de todo: la paternidad, las películas de Disney, la pareja, los cumpleaños con chizitos y los entrenamie donde uno se da cuenta tarde que estaba haciendo todo mal. Una hora donde el caos cotidiano se convierte en comedia, sin moralejas, sin mensajes y sin garantía de éxito (pero con muchas risas).