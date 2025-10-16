16 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
¿Te lo esperabas?

¡Sorpresa en MasterChef Celebrity! Un famoso inesperado se incorpora al reality

Un famoso se suma a MasterChef Celebrity y sorprendió a todos. Descubrí quién es, por qué llega al programa y todos los detalles en esta nota.

¡Sorpresa en MasterChef Celebrity! Un famoso inesperado se incorpora al reality

¡Sorpresa en MasterChef Celebrity! Un famoso inesperado se incorpora al reality

 Por Juan Pablo Strappazzon

En las últimas horas, una noticia inesperada sorprendió a los fanáticos de MasterChef Celebrity: un reconocido famoso se sumará al reality en las próximas emisiones. ¿Quién es y por qué? En esta nota te contamos todo lo que debés saber.

Este famoso se suma a MasterChef Celebrity y revolucionó las redes

Según distintas fuentes, Marley se incorporará a MasterChef Celebrity en las próximas emisiones, ya que reemplazará a Maxi López, quien debió viajar a Suiza para acompañar a su esposa, Daniella Christiansson.

Lee además
Maxi López se mandó una en MasterChef Celebrity y hasta incomodó a Wanda Nara video
No se puede creer

Maxi López se mandó una en MasterChef Celebrity y hasta incomodó a Wanda Nara
¡Increíble! Apenas empezó MasterChef Celebrity y este famoso ya pegó el portazo
¿Y ahora?

¡Increíble! Apenas empezó MasterChef Celebrity y este famoso ya pegó el portazo

"Sí, acepté cubrir a Maxi. Ya grabé ayer (martes) y grabo este jueves, y el lunes también. Me divertí mucho, se la pasa bien. Y el reemplazo es por una semana", dijo a PrimiciasYa el conductor de Telefe.

Marley
Marley se incorporará a MasterChef Celebrity

Marley se incorporará a MasterChef Celebrity

Cabe recordar que el exfutbolista tuvo que ausentarse de manera urgente luego de que su pareja sufriera un accidente doméstico. A través de las redes sociales, ella expresó su malestar por encontrarse en el séptimo mes de embarazo y tener que cuidar a su pequeña hija, Elle.

Temas
Seguí leyendo

Así arrancó MasterChef Celebrity 2025: qué pasó y datos de rating

Cuándo empieza MasterChef Celebrity Argentina 2025

La Oreja de Van Gogh confirma el regreso de Amaia Montero y prepara una gira mundial

Confirmado: Popstars vuelve por Telefe con una edición totalmente renovada

Mirada Oeste 2025: Mendoza celebra su cine con proyecciones y nuevas competencias

Quién es Nicolás Behringer, flamante ganador de La Voz Argentina 2025

Nicolás Behringer ganó La Voz Argentina 2025: cómo fue la gran final

El teatro Gabriela Mistral vibró con más de 80 bateristas mendocinos

LO QUE SE LEE AHORA
Maxi López se mandó una en MasterChef Celebrity y hasta incomodó a Wanda Nara video
No se puede creer

Maxi López se mandó una en MasterChef Celebrity y hasta incomodó a Wanda Nara

Las Más Leídas

Cómo van las obras de ampliación del Metrotranvía y cuándo finalizarán
Transporte públicos

Cómo van las obras de ampliación del Metrotranvía y cuándo finalizarán

El radicalismo universitario marca un giro político histórico y significativo 
Giro político

Elecciones UNCuyo: el radicalismo se quedó con un centro de estudiantes tras 12 años de conducción peronista

Grave agresión a policías en Godoy Cruz. 
violencia

Atacaron a tiros a policías que patrullaban Godoy Cruz

A punto de concluir la Megaobra en San Rafael. video
Renovación urbana

San Rafael ultima detalles de la ex Terminal, una obra que redefine el centro

Se suspenden las clases presenciales por Zonda en esta zona de Mendoza.
Para tener en cuenta

Se suspenden las clases presenciales por Zonda en esta zona de Mendoza

Te Puede Interesar

Desde ahora, los jueces penales deberán trabajar también por la tarde
doble turno

Desde ahora, los jueces penales deberán trabajar también por la tarde

Por Cecilia Zabala
El medicamento gemelo de Ozempic ya llegó a Mendoza: dilema entre el interés y la venta.
Novedoso

El medicamento "gemelo" de Ozempic ya llegó a Mendoza: dilema entre el interés y la venta

Por Natalia Mantineo
El empleo formal se hunde y la industria se paralizan, la economía argentina en punto muerto
Recesión

El empleo formal se hunde y la industria se paralizan, la economía argentina en punto muerto

Por Marcelo López Álvarez