¡Sorpresa en MasterChef Celebrity! Un famoso inesperado se incorpora al reality

Por Juan Pablo Strappazzon







En las últimas horas, una noticia inesperada sorprendió a los fanáticos de MasterChef Celebrity: un reconocido famoso se sumará al reality en las próximas emisiones. ¿Quién es y por qué? En esta nota te contamos todo lo que debés saber.

Este famoso se suma a MasterChef Celebrity y revolucionó las redes Según distintas fuentes, Marley se incorporará a MasterChef Celebrity en las próximas emisiones, ya que reemplazará a Maxi López, quien debió viajar a Suiza para acompañar a su esposa, Daniella Christiansson.

"Sí, acepté cubrir a Maxi. Ya grabé ayer (martes) y grabo este jueves, y el lunes también. Me divertí mucho, se la pasa bien. Y el reemplazo es por una semana", dijo a PrimiciasYa el conductor de Telefe.

Marley Marley se incorporará a MasterChef Celebrity @marley_ok Cabe recordar que el exfutbolista tuvo que ausentarse de manera urgente luego de que su pareja sufriera un accidente doméstico. A través de las redes sociales, ella expresó su malestar por encontrarse en el séptimo mes de embarazo y tener que cuidar a su pequeña hija, Elle.

