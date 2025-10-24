24 de octubre de 2025
Lourdes Fernández fue hallada y hospitalizada: su ex pareja fue detenido

Lourdes Fernández, ex Bandana, fue hallada tras horas de tensión. Su ex pareja quedó detenida. En la nota, los detalles del operativo.

 Por Juan Pablo Strappazzon

Durante la noche del jueves, el país siguió con atención lo que ocurría con Lourdes Fernández, ex Bandana. Afortunamente, fue hallada en el departamento de su ex pareja Leandro García, quien resultó detenido. A continuación, te contamos todo lo que debés saber.

Los detalles del caso de Lourdes Fernández, ex Bandana

Según informaron varios medios, la Policía de la Ciudad y el Departamento de Búsqueda de Personas localizaron a la artista Lourdes Fernández en un domicilio de la provincia de Buenos Aires.

De acuerdo con fuentes oficiales, Lourdes “se encuentra fuera de peligro” y fue trasladada a la Oficina de Violencia Doméstica, dependiente de la Corte Suprema de Justicia, para recibir contención y someterse a pericias psicológicas y psiquiátricas que determinen si fue víctima de agresiones recientes.

Por su parte, García (quien ya había sido denunciado anteriormente por presunta violencia de género) se mostró alterado durante el operativo y evitó brindar explicaciones sobre el paradero de la cantante. Minutos después, fue detenido por la Policía, que inició una investigación para esclarecer lo sucedido. Los investigadores sospechan que el hombre intentó escapar por la terraza. / NA e Infobae

