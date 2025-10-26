26 de octubre de 2025
¡Bombazo en MasterChef Celebrity! Este famoso podría abandonar el reality

Crecen los rumores en redes sociales sobre la posible salida de un participante de MasterChef Celebrity. Te contamos quién podría abandonar el reality.

 Por Juan Pablo Strappazzon

En las últimas horas, crecieron los rumores y especulaciones en redes sociales sobre la posible salida de un participante de MasterChef Celebrity. Todo indica que el famoso podría abandonar el reality en las próximas emisiones. A continuación, te contamos quién sería.

Masterchef Celebrity
Quién podría abandonar MasterChef Celebrity

De acuerdo con versiones recientes, Valentina Cervantes tendría decidido dejar MasterChef Celebrity antes de la gran final. Según trascendió en La Posta del Espectáculo, su salida estaría contemplada en el contrato. “En un par de galas, Valentina Cervantes se va de MasterChef. Lo tiene acordado. Sus hijos están escolarizados en Inglaterra y debe volver a su rutina familiar”, revelaron desde la producción.

Durante su paso por Buenos Aires, la influencer y pareja de Enzo Fernández estuvo acompañada por sus hijos y una niñera, aunque su estadía parece tener los días contados. El regreso a Inglaterra, donde reside junto a Enzo Fernández, sería uno de los motivos principales, aunque no el único.

Valentina Cervantes, MasterChef Celebrity
En paralelo, distintos medios hablaron de una supuesta tensión con Wanda Nara, conductora del ciclo. Aunque ambas negaron cualquier tipo de conflicto, los seguidores notaron actitudes que despertaron sospechas: “No hay mala onda, pero se percibe cierta distancia”, contó una fuente cercana al programa.

Desde el entorno del futbolista también aportaron su versión. “Enzo no está cómodo con todo lo que se generó alrededor del programa. Prefiere que Valentina se aleje del foco mediático y vuelva a Londres con los chicos”, señalaron allegados al jugador. / NA

