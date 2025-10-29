29 de octubre de 2025
MasterChef Celebrity tuvo su segunda eliminación y nadie lo podía creer

En una noche llena de tensión, un participante tuvo que despedirse del reality MasterChef Celebrity. ¿Querés saber quién fue? Te lo contamos en detalle.

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este martes se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality donde reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. Tras una intensa gala de eliminación, un participante tuvo que despedirse del certamen. ¿Quién fue? Te lo contamos a continuación.

Quién se fue de MasterChef Celebrity en la segunda eliminación

En la gala de eliminación de MasterChef Celebrity Argentina, diez participantes se enfrentaron en una noche cargada de tensión. Entre los nominados se encontraban Sofía “La Reini” Gonet, La Joaqui, Sofía Martínez, Emilia Attias, Cachete Sierra, Esteban Mirol, Julia Calvo, Miguel Ángel Rodríguez, Claudio “El Turco” Husaín y Maxi López.

El jurado evaluó cada plato, y la definición final quedó entre Miguel Ángel Rodríguez y Esteban Mirol. Luego de una deliberación, los chefs decidieron que el periodista debía abandonar la competencia.

Esteban Mirol, MasterChef Celebrity
Esteban Mirol quedó eliminado de MasterChef Celebrity

Esteban Mirol quedó eliminado de MasterChef Celebrity

Mirol había presentado un matambre de cerdo con salsa agridulce acompañado de batata, pera y cebollas caramelizadas. A pesar del esfuerzo, el jurado consideró que el resultado no cumplió con las expectativas y así llegó su despedida del reality. Su salida sorprendió a todos en el estudio, ya que era uno de los favoritos del público.

Embed - Esteban Mirol es el segundo eliminado de la cuarta temporada de Masterchef Celebrity

Si querés mantenerte al tanto de todo lo que pasa en MasterChef Celebrity (los desafíos, las emociones, las decisiones del jurado y los momentos más inolvidables) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.

