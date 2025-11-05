Wanda Nara dio la cara y aclaró con Valentina Cervantes los rumores sobre Enzo Fernández

5 de noviembre de 2025
 Por Juan Pablo Strappazzon

Este martes se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. En esta oportunidad, el tenso cara a cara entre Wanda Nara y Valentina Cervantes por Enzo Fernández se llevó toda la atención.

Enzo Fernández, Valentina Cervantes, Wanda Nara
Qué le dijo Wanda Nara a Valentina Cervantes sobre los rumores con Enzo Fernández

Qué le dijo Wanda Nara a Valentina Cervantes sobre los rumores con Enzo Fernández

Así fue el inesperado cara a cara entre Wanda Nara y Valentina Cervantes

Según los rumores, Wanda Nara y Valentina Cervantes estaban enfrentadas por supuestos mensajes subidos de tono que la empresaria le habría enviado a Enzo Fernández en 2023.

Anoche, durante la emisión de MasterChef Celebrity, Valentina Cervantes, integrante del equipo de Wanda, presentó su plato ante el jurado: una hamburguesa completa con papas fritas y salsa tártara casera, que bautizó como “Bad Bitch Burger”. Mientras cocinaba, Wanda se acercó con tono amistoso y la interrogó: "¿Te ves vos, Valu, algo de bad bitch o sos más tranquilita?". "En algún momento de la competencia va a salir mi lado bad bitch", respondió Cervantes.

Embed - La reacción de Valentina Cervantes cuando Wanda Nara habló sobre los rumores con Enzo Fernández

"Bueno, tenelo guardado. Se saca cuando se necesita", le aconsejó Wanda. Al momento de presentar su plato, Wanda aprovechó para confrontar a Valentina y poner fin a los rumores: "Las pavadas que dicen de mí con tu marido son falsas. Nunca pasó", afirmó la empresaria. Los demás participantes se mostraron sorprendidos ante la aclaración, mientras Valentina se mostró algo incómoda: "Tranquila, Wanda, no pasa nada. Ya lo aclaré. No sé por qué salen esas cosas".

Finalmente, Wanda cerró el tema dejando en claro que la fama y los medios son los responsables de las especulaciones: "Son inventos, bienvenida a la fama", sentenció. / NA

