5 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Definición

MasterChef Celebrity: quién se salvó y quiénes irán a la tercera gala de eliminación

MasterChef Celebrity vivió una noche decisiva: se salvó un participante y quedaron definidos los famosos que irán a la tercera gala de eliminación del reality.

MasterChef Celebrity: quién se salvó y quiénes irán a la tercera gala de eliminación

MasterChef Celebrity: quién se salvó y quiénes irán a la tercera gala de eliminación

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este martes se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. En esta ocasión, luego de salvar a un participante, se definieron los famosos que participarán en la tercera gala de eliminación.

Cómo fue la noche de última chance en MasterChef Celebrity

La nueva emisión comenzó con los doce participantes en competencia, quienes esta vez debieron cocinar bajo una modalidad distinta: una ruleta definió los cuatro equipos y, con ellos, el jurado que los asesoraría y elegiría el plato a preparar.

Lee además
Wanda Nara dio la cara y aclaró con Valentina Cervantes los rumores sobre Enzo Fernández video
Cruce picante

Wanda Nara dio la cara y aclaró con Valentina Cervantes los rumores sobre Enzo Fernández
Qué pasó entre Wanda Nara y Evangelina Anderson: la reconciliación en MasterChef Celebrity video
Momentazo

Qué pasó entre Wanda Nara y Evangelina Anderson: la reconciliación en MasterChef Celebrity

Germán Martitegui propuso un exigente lenguado con agua de queso parmesano, habas y arvejas salteadas con menta y albahaca, y una croute de pistachos. Damián Betular, fiel a su estilo, pidió un postre trifle de frutas compuesto por bizcocho, crema, compota y algo crocante. Donato de Santis optó por unas berenjenas a la parmesana con ensalada de espinaca y rúcula. En tanto, Wanda Nara eligió una clásica hamburguesa completa con mayonesa tártara casera y papas fritas.

Embed - La ruleta debutó en MasterChef Celebrity y formó 4 equipos: qué platos les tocó a los famosos

Los equipos quedaron conformados de la siguiente manera: Luis Ventura, Sofi “La Reini” Gonet y Valentina Cervantes representaron a Wanda; Andy Chango, Eugenia Tobal y Sofi Martínez integraron el grupo de Betular; Alex Pelao, Walas y Emilia Attias cocinaron para Donato; mientras que Chino Leunis, Peque Schwartzman y Momi Giardina lo hicieron bajo la guía de Martitegui.

Tras una noche intensa y un debate ajustado, el jurado decidió que el mejor plato de la “última chance” de la tercera semana fue el de Walas, quien logró subir al balcón y quedó a salvo de la próxima eliminación.

Walas, Masterchef
Walas se salvó de la tercera gala de eliminación de MasterChef Celebrity

Walas se salvó de la tercera gala de eliminación de MasterChef Celebrity

De este modo, los participantes que deberán enfrentarse a la tercera gala de eliminación son: Luis Ventura, Sofi “La Reini” Gonet, Valentina Cervantes, Emilia Attias, Sofi Martínez, Momi Giardina, Chino Leunis, Eugenia Tobal, Alex Pelao, Peque Schwartzman y Andy Chango.

Si querés mantenerte al tanto de todo lo que pasa en MasterChef Celebrity (los desafíos, las emociones, las decisiones del jurado y los momentos más inolvidables) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.

Quién es Walas, el rockero de MasterChef Celebrity

Tras la sorpresiva salida de Pablo Lescano al comienzo del reality, Wanda Nara presentó a Walas (Guillermo Cidade) como su reemplazo en MasterChef Celebrity. A sus 59 años, el músico (líder de Massacre, una de las bandas más influyentes del rock argentino) se preparó para un desafío muy distinto al escenario.

Su historia con la música comenzó en los años 80, cuando fundó Massacre Palestina, grupo pionero del skate rock y el punk alternativo en Argentina, que más tarde adoptó el nombre con el que conquistó a miles de seguidores: Massacre. Con letras introspectivas y una estética provocadora, la banda alcanzó gran popularidad con el álbum “El Mamut” (2007).

Durante su carrera, Walas compartió escenario con artistas internacionales y demostró una notable versatilidad artística. En los últimos años, incluso exploró el teatro musical con una versión de El Principito, donde interpretó al Rey.

Temas
Seguí leyendo

"Es un plato sanador": la historia detrás del plato de MasterChef que conmovió e hizo llorar a todos

MasterChef Celebrity: quién se salvó de la gala de eliminación el domingo 2 de noviembre

Wanda Nara chicaneó a Marley en MasterChef y le sacó los trapitos al aire

El jurado de MasterChef Celebrity fulminó a Valentina Cervantes frente a todos: qué le dijeron

Qué pasó con MasterChef Celebrity anoche: Telefe tomó una sorpresiva decisión

Wanda Nara, molesta con Maxi López en MasterChef Celebrity: qué ocurrió

MasterChef Celebrity tuvo su segunda eliminación y nadie lo podía creer

Silencio y tensión: la reacción de Emilia Attias a una pregunta de Wanda Nara

LO QUE SE LEE AHORA
Wanda Nara dio la cara y aclaró con Valentina Cervantes los rumores sobre Enzo Fernández video
Cruce picante

Wanda Nara dio la cara y aclaró con Valentina Cervantes los rumores sobre Enzo Fernández

Las Más Leídas

Fin de clases en Mendoza: esta es la fecha para los alumnos que no adeudan materias.
Ciclo lectivo 2025

Fin de clases en Mendoza: esta es la fecha para los alumnos que no adeudan materias

Modifican la Ley de Tránsito: los cambios clave que se vienen en la provincia de Mendoza.
Atención conductores

Modifican la Ley de Tránsito: los cambios clave que se vienen en la provincia de Mendoza

Los números del escrutinio definitivo mejoraron para La Libertad Avanza + Cambia Mendoza. 
resultados

Elecciones 2025: los números del escrutinio definitivo mejoraron para la alianza oficialista

Unidad Fiscal Malargüe.
Que fue mamá luego de los ataques del chacal

Conmoción en Malargüe: un hombre fue detenido por abusar de su hermana con discapacidad

Por qué piden cambios a la Boleta Única.
elecciones 2025

Los datos que encendieron las alarmas y por los que ahora piden cambios a la Boleta Única

Te Puede Interesar

La Provincia de Mendoza adhirió al registro nacional de antecedentes de conducta policial.
Boletín Oficial

Mendoza adhirió al registro nacional de antecedentes de conducta policial: qué implica

Por Florencia Martinez del Rio
La DGE avanza en la reforma de la Educación Secundaria en Mendoza: los puntos clave.
Lo que viene

La DGE avanza en la reforma de la Educación Secundaria en Mendoza: los puntos clave

Por Natalia Mantineo
Ilustración generada con IA
Prueba Piloto

Argentina en la Guerra del Dólar: Washington acelera la dolarización para frenar a los BRICS

Por Marcelo López Álvarez