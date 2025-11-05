MasterChef Celebrity: quién se salvó y quiénes irán a la tercera gala de eliminación

Este martes se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina , el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. En esta ocasión, luego de salvar a un participante , se definieron los famosos que participarán en la tercera gala de eliminación .

La nueva emisión comenzó con los doce participantes en competencia , quienes esta vez debieron cocinar bajo una modalidad distinta: una ruleta definió los cuatro equipos y, con ellos, el jurado que los asesoraría y elegiría el plato a preparar.

Germán Martitegui propuso un exigente lenguado con agua de queso parmesano, habas y arvejas salteadas con menta y albahaca, y una croute de pistachos. Damián Betular , fiel a su estilo, pidió un postre trifle de frutas compuesto por bizcocho, crema, compota y algo crocante. Donato de Santis optó por unas berenjenas a la parmesana con ensalada de espinaca y rúcula. En tanto, Wanda Nara eligió una clásica hamburguesa completa con mayonesa tártara casera y papas fritas.

Los equipos quedaron conformados de la siguiente manera: Luis Ventura, Sofi “La Reini” Gonet y Valentina Cervantes representaron a Wanda; Andy Chango, Eugenia Tobal y Sofi Martínez integraron el grupo de Betular; Alex Pelao, Walas y Emilia Attias cocinaron para Donato; mientras que Chino Leunis, Peque Schwartzman y Momi Giardina lo hicieron bajo la guía de Martitegui.

Tras una noche intensa y un debate ajustado, el jurado decidió que el mejor plato de la “última chance” de la tercera semana fue el de Walas, quien logró subir al balcón y quedó a salvo de la próxima eliminación.

De este modo, los participantes que deberán enfrentarse a la tercera gala de eliminación son: Luis Ventura, Sofi “La Reini” Gonet, Valentina Cervantes, Emilia Attias, Sofi Martínez, Momi Giardina, Chino Leunis, Eugenia Tobal, Alex Pelao, Peque Schwartzman y Andy Chango.

Quién es Walas, el rockero de MasterChef Celebrity

Tras la sorpresiva salida de Pablo Lescano al comienzo del reality, Wanda Nara presentó a Walas (Guillermo Cidade) como su reemplazo en MasterChef Celebrity. A sus 59 años, el músico (líder de Massacre, una de las bandas más influyentes del rock argentino) se preparó para un desafío muy distinto al escenario.

Su historia con la música comenzó en los años 80, cuando fundó Massacre Palestina, grupo pionero del skate rock y el punk alternativo en Argentina, que más tarde adoptó el nombre con el que conquistó a miles de seguidores: Massacre. Con letras introspectivas y una estética provocadora, la banda alcanzó gran popularidad con el álbum “El Mamut” (2007).

Durante su carrera, Walas compartió escenario con artistas internacionales y demostró una notable versatilidad artística. En los últimos años, incluso exploró el teatro musical con una versión de El Principito, donde interpretó al Rey.