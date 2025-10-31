El jurado de MasterChef Celebrity fulminó a Valentina Cervantes frente a todos: qué le dijeron

Por Juan Pablo Strappazzon







Este jueves se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. En esta ocasión, el jurado no tuvo piedad y fulminó a Valentina Cervantes por su plato.

La fuerte crítica del jurado a Valentina Cervantes Todo comenzó cuando Valentina Cervantes presentó ante el jurado de MasterChef Celebrity su propuesta: rana salteada con cremoso de castañas de cajú y espárragos.

Sin título El plato que presentó Valentina Cervantes y que no le gustó nada al jurado Telefe El primero en dar su devolución fue Germán Martitegui, quien comentó: "Es impresionante. Nunca vi algo así. Le falta un sarcófago". Luego, al probarlo, agregó: “Es un cemento de contacto de cajú, carísimo aparte. Es noble y rico el cajú, pero puesto así tan pegajoso... y bueno, de la rana ya te diste cuenta".

Embed - "Cemento": cayó el nivel de Valentina Cervantes y el jurado se lo hizo saber - Masterchef Celebrity Por su parte, Donato de Santis valoró la idea de Cervantes, aunque criticó la ejecución, mientras que Damián Betular señaló que ella "igualmente se dio cuenta de cuál es el camino".

Así, la modelo quedó en la cuerda floja de cara a lo que viene. Si querés mantenerte al tanto de todo lo que pasa en MasterChef Celebrity (los desafíos, las emociones, las decisiones del jurado y los momentos más inolvidables) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.