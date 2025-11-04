Qué pasó entre Wanda Nara y Evangelina Anderson: la reconciliación en MasterChef Celebrity

Este lunes se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina , el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. En esta ocasión, Wanda Nara y Evangelina Anderson pusieron fin a su antiguo conflicto con un abrazo cargado de emoción .

Wanda Nara y Evangelina Anderson han mantenido tensiones durante más de 15 años , según distintas informaciones. El origen del conflicto se remonta a una temporada de verano en Villa Carlos Paz , cuando Wanda aún estaba en pareja con Maxi López. Por aquel entonces, Evangelina sugirió que el exfutbolista había intentado acercarse a ella , lo que marcó el inicio de una relación complicada entre ambas.

Aunque en ocasiones compartieron portadas de revista junto a Claudia Albertario, la competencia mediática por protagonismo nunca ayudó a mejorar su vínculo .

Hoy, sin embargo, todo eso quedó atrás. Wanda Nara solicitó a la producción de Telefe que Evangelina participara en la nueva temporada de MasterChef Celebrity, que ella conducirá, y la modelo aceptó rápidamente , quedando confirmada para la edición.

Anoche, en el programa, se vivió un momento cargado de emoción: ambas destacaron el excelente vínculo entre sus hijos, una conexión familiar que facilitó su reconciliación. Con un fuerte abrazo, sellaron finalmente la paz entre ellas. / exitoina

