Qué pasó entre Wanda Nara y Evangelina Anderson: la reconciliación en MasterChef Celebrity

Qué pasó entre Wanda Nara y Evangelina Anderson: la reconciliación en MasterChef Celebrity

Por Sitio Andino MuchoShow

Este lunes se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. En esta ocasión, Wanda Nara y Evangelina Anderson pusieron fin a su antiguo conflicto con un abrazo cargado de emoción.

Wanda Nara y Evangelina Anderson pusieron fin a su antiguo conflicto en MasterChef Celebrity

Wanda Nara y Evangelina Anderson: del conflicto a la emoción en MasterChef Celebrity

Wanda Nara y Evangelina Anderson han mantenido tensiones durante más de 15 años, según distintas informaciones. El origen del conflicto se remonta a una temporada de verano en Villa Carlos Paz, cuando Wanda aún estaba en pareja con Maxi López. Por aquel entonces, Evangelina sugirió que el exfutbolista había intentado acercarse a ella, lo que marcó el inicio de una relación complicada entre ambas.

Aunque en ocasiones compartieron portadas de revista junto a Claudia Albertario, la competencia mediática por protagonismo nunca ayudó a mejorar su vínculo.

Embed - El emotivo plato de Evangelina Anderson que hizo llorar a todos - Masterchef Celebrity

Hoy, sin embargo, todo eso quedó atrás. Wanda Nara solicitó a la producción de Telefe que Evangelina participara en la nueva temporada de MasterChef Celebrity, que ella conducirá, y la modelo aceptó rápidamente, quedando confirmada para la edición.

Anoche, en el programa, se vivió un momento cargado de emoción: ambas destacaron el excelente vínculo entre sus hijos, una conexión familiar que facilitó su reconciliación. Con un fuerte abrazo, sellaron finalmente la paz entre ellas. / exitoina

Si querés mantenerte al tanto de todo lo que pasa en MasterChef Celebrity (los desafíos, las emociones, las decisiones del jurado y los momentos más inolvidables) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.

