{}
Estrellas de Hollywood

Ni George Clooney ni Chris Hemsworth: un actor británico fue elegido como el hombre más sexy del mundo

Jonathan Bailey, actor de Bridgerton y Wicked fue coronado como el hombre más sexy del mundo por la revista People. Talento, carisma y estilo.

Por Sitio Andino MuchoShow

El actor británico Jonathan Bailey fue elegido como el hombre más sexy del mundo en el ranking anual de la revista People, uno de los reconocimientos más comentados del espectáculo internacional. A los 37 años, el protagonista de Bridgerton y Wicked se consolida como un ícono de la sensualidad y elegancia contemporánea.

El encanto del nuevo galán británico

Bailey, nacido en Oxfordshire, Inglaterra, comenzó su carrera en el teatro antes de conquistar la pantalla chica y grande. Su papel de Anthony Bridgerton en la serie de Netflix lo convirtió en una sensación mundial, combinando la galantería clásica con una sensibilidad moderna que cautivó a millones de espectadores. Con Bridgerton, el actor demostró que el atractivo masculino no se limita a la apariencia, sino que también se construye con empatía y profundidad emocional.

El 2025 marcó un punto clave en su carrera. Además de su trabajo en la superproducción musical Wicked —donde compartió elenco con Ariana Grande y Cynthia Erivo—, Bailey se sumó a la nueva entrega de Jurassic World: Rebirth, uno de los estrenos más esperados del año. Estos proyectos lo posicionaron como uno de los actores más solicitados del Reino Unido y de Hollywood.

Por qué fue elegido el hombre más sexy del mundo

Según People, la elección de Bailey responde a una nueva visión de la masculinidad. “Su elegancia, sentido del humor y compromiso con la diversidad lo hacen irresistible”, destacó la publicación. En una era donde el público busca autenticidad, Jonathan Bailey representa una versión más real y cercana del atractivo masculino, alejada de los estereotipos.

Durante la emisión de The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, donde se anunció el reconocimiento, el actor expresó entre risas: “Es un enorme honor. Obviamente, estoy increíblemente halagado. Y es completamente absurdo”. Su humildad y sentido del humor terminaron de confirmar por qué conquistó no solo a la industria, sino también a los fans alrededor del mundo.

image
Jonathan Bailey representa una versión más real y cercana del atractivo masculino

Un referente para una nueva generación

Bailey no sólo es reconocido por su talento y belleza, sino también por su activismo y compromiso con la comunidad LGBTQ+. Abiertamente gay, ha utilizado su visibilidad para inspirar a otros artistas y desafiar los moldes tradicionales de Hollywood. Su presencia en la lista de los hombres más atractivos del mundo marca un cambio profundo en la representación de la sensualidad masculina.

Mientras su carrera continúa en ascenso, Jonathan Bailey demuestra que ser el “hombre más sexy del mundo” va más allá de una mirada o una sonrisa: implica ser auténtico, talentoso y fiel a uno mismo, algo que sin duda lo convierte en uno de los rostros más admirados de 2025.

